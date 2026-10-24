Tiếp thêm xung lực cho quan hệ Việt Nam - Bỉ

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp và dự hội đàm - chiêu đãi với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde ẢNH: TTXVN

Quan hệ ngày càng được tăng cường

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Bỉ trên nhiều phương diện, nhất là những kết quả nổi bật kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018. Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wevertrước hội đàm chính thức ẢNH: TTXVN

Về chính trị - ngoại giao và quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; đẩy mạnh kết nối đa dạng giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Chính phủ Liên bang và các vùng của Bỉ nhằm sớm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới. Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ mới, với trọng tâm là mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình LHQ, hợp tác thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin...

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde giỏ hoa hồng cổ Sa Pa Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - EU, tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chip bán dẫn.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng liên kết giáo dục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác thiết thực giữa các địa phương Việt Nam và Bỉ.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại LHQ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover (phải) và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (trái) Ảnh: TTXVN

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ.

Chiều 23.10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 3 thông điệp lớn. Thứ nhất: Nhận diện chuyển dịch chiến lược thời đại - giai đoạn biến chuyển sâu sắc, đe dọa phân mảnh nhưng cũng mở ra những cơ hội mới, nơi EU tiếp tục giữ vai trò trung tâm, tiên phong. Thứ hai: Sự đồng điệu ngày càng tăng về tầm nhìn, giá trị và tư duy "tự chủ chiến lược" giữa Việt Nam và EU - nền tảng vững chắc để hai bên cùng tiến xa hơn. Thứ ba: Các định hướng chiến lược đột phá trong quan hệ Việt Nam - EU; trong đó quan hệ Việt Nam - Bỉ là động lực và minh chứng sống động nhất.

Cùng buổi chiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan trụ sở Nghị viện Bỉ.

Dấu mốc quan trọng

Trước đó, sáng 23.10 (theo giờ địa phương), tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Trong không khí thân tình và trọng thị, Nhà vua Philippe bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ đang phát triển hết sức tốt đẹp. Nhà vua Philippe nhấn mạnh những gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước và tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực hướng tới việc sớm nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Khẳng định Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Nhà vua bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Nhà vua Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm quý báu mà Nhà vua, Hoàng hậu cũng như Hoàng gia Bỉ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc. Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Philippe cũng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua và Hoàng hậu đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học - công nghệ, bán dẫn...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới. Hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương; đề cao vai trò của LHQ cùng việc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên thế giới.