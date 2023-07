Tiếp tục chỉ ra nhiều vi phạm tại RESCO

Đối với dự án chung cư Nguyễn Kim - Khu B, Thanh tra TP.HCM xác định RESCO chỉ định thầu 3 gói thầu chưa đúng quy định gồm: gói thầu thi công xây dựng phần móng, hầm và sàn tầng trệt (147,7 tỉ đồng); gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (9,8 tỉ đồng) và gói thầu tư vấn giám sát (5,2 tỉ đồng). Dự án này chậm khởi công so với kế hoạch khoảng 2 năm, các gói thầu thi công công trình đều chậm tiến độ so với hợp đồng thi công và dự án chậm tiến độ 3 năm so với kế hoạch đề ra.



Đối với dự án cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, dù được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2006 nhưng đến nay chưa hoàn thành. Tất cả gói thầu đều chậm tiến độ.

Cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM) vẫn chưa được đưa vào sử dụng Sỹ Đông

Liên quan việc huy động vốn góp thực hiện dự án, Thanh tra TP.HCM xác định khu đất 257 Điện Biên Phủ là đất thuê của nhà nước trả tiền thuê hằng năm, nhưng RESCO lại kêu gọi đầu tư, góp vốn hợp tác khi chưa xin ý kiến chấp thuận của UBND TP.HCM.

Khu đất này thuê theo hình thức trả tiền thuê hằng năm nên giá trị thương quyền của khu đất thuộc về nhà nước. Do đó, Thanh tra TP.HCM yêu cầu RESCO nộp lại giá trị thương quyền của khu đất số 257 đường Điện Biên Phủ vào ngân sách. Giá trị vốn góp bằng thương quyền khu đất được RESCO và Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (gọi tắt là Công ty Nguyễn Kim) thống nhất là 45 tỉ đồng.

Về tỷ lệ vốn góp và phân chia lợi nhuận, số tiền huy động từ Công ty Nguyễn Kim khoảng 169 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư thực tế vào dự án giảm so với ước tính ban đầu (khoảng 300 tỉ đồng). Do vậy, cần phải rà soát, đối chiếu số tiền đầu tư thực tế mà mỗi bên đã góp vào dự án sau khi quyết toán hoàn thành công trình, để xem xét lại tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa 2 bên.

Liên quan các nội dung trên, UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc RESCO khẩn trương xây dựng phương án đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ và dự án chung cư Nguyễn Kim - Khu B để tránh lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai. Sau khi dự án được đưa vào khai thác, sử dụng và có nguồn thu, RESCO phải nộp lại giá trị thương quyền của khu đất số 257 Điện Biên Phủ vào ngân sách nhà nước.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra. Qua kiểm điểm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.

Tại RESCO, thời gian qua xảy ra rất nhiều sai phạm và cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần. Theo đó, Công an TP.HCM đã khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo, quản lý RESCO qua các thời kỳ để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên là lãnh đạo, quản lý tại RESCO qua các thời kỳ. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy RESCO nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.