Chính trị

Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Campuchia

TTXVN
TTXVN
16/08/2025 06:35 GMT+7

Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Campuchia, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Chiều 15.8, theo đề nghị của phía Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Trong không khí hữu nghị, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc điện đàm rất thành công ngày 14.8 giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hai Thủ tướng khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất; thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai nước trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực kết nối, thương mại và đầu tư.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được tại Cuộc gặp cấp cao hai Đảng và Cuộc gặp cấp cao giữa ba Người đứng đầu ba Đảng cũng như ba Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2.2025; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Tiếp tục củng cố quan hệ Việt Nam Campuchia hướng tới hợp tác bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỉ USD; đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư xuyên biên giới và tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhập quốc tịch đối với những người gốc Việt đủ điều kiện cũng như tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội Campuchia; tạo điều kiện cho doanh nghiệp VN kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định VN ủng hộ các nỗ lực giải quyết hòa bình mọi tranh chấp phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, nhấn mạnh VN sẽ tiếp tục cùng các thành viên ASEAN thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan ngày 28.7.2025 nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực.

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945".

