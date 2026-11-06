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    Tiếp tục giải mã nguồn gốc 'đá Tế thần' bí ẩn tại Stonehenge

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng

    Cuộc truy tìm nguồn gốc của tảng đá Tế thần (Altar Stone) bí ẩn tại bãi đá cổ Stonehenge (Anh) đã bước sang giai đoạn mới, sau khi giới khoa học từng bước loại trừ các suy đoán trước đây.

    Nguồn gốc của tảng đá Tế thần tại di tích Stonehenge (Anh) vẫn là một câu đố hóc búa đối với giới khoa học. The Guardian ngày 5.11 đưa tin một nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Journal of the Geological Society cùng ngày, do Giáo sư danh dự Duncan Pirrie tại Đại học South Wales (Anh) dẫn đầu, đã loại trừ các suy đoán về việc nguồn gốc tảng đá đến từ đông bắc Scotland, qua đó giúp các nhà địa chất thu hẹp phạm vi xác định.

    Tiếp tục giải mã nguồn gốc 'đá Tế thần' bí ẩn tại Stonehenge - Ảnh 1.

    Đá Tế thần tại di tích Stonehenge (Anh) được chụp năm 2021

    ẢNH: REUTERS

    Vào năm 2024, các chuyên gia từng đưa ra giả thuyết rằng đá Tế thần, tảng đá sa thạch nặng 6 tấn, có nguồn gốc từ vùng đông bắc Scotland, cách Stonehenge hơn 640 km. Phát hiện này từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về cách người thời kỳ đồ đá vận chuyển những hòn đá khổng lồ, hay những manh mối về hoạt động giao thương thời xưa.

    Tuy nhiên, trong nghiên cứu vừa được công bố, giới khoa học đã phân tích thành phần chính xác của tảng đá và giám định 8 mảnh vỡ lưu giữ trong các bảo tàng. Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia đã thu thập khoảng 70 mẫu đá từ vùng đông bắc Scotland để đối chiếu. Kết quả cho thấy không có địa điểm nào tại đông bắc Scotland trùng khớp với các đặc tính của tảng đá Tế thần.

    Tiếp tục giải mã nguồn gốc 'đá Tế thần' bí ẩn tại Stonehenge - Ảnh 2.

    Khu di tích Stonehenge (Anh) vào năm 2020

    ẢNH: AFP

    Giáo sư Pirrie khẳng định tảng đá này chắc chắn không xuất phát từ đông bắc Scotland. Thay vào đó, nó có thể đến từ một khu vực khác ở Scotland, miền bắc nước Anh hoặc Ireland.

    Dù chưa có kết luận cuối cùng, Giáo sư Nick Pearce (Đại học Aberystwyth, Anh) cho rằng việc loại trừ các nguồn gốc tiềm năng cũng quan trọng không kém. Theo ông, mỗi địa điểm bị loại bỏ sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, qua đó đưa giới khoa học tiến gần hơn đến việc khám phá nơi tảng đá Tế thần thực sự hình thành.

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