Tiếp tục hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Trong số 28 bệnh nhân (BN) là các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini điều trị tại BV Bạch Mai, có 4 BN rất nặng. Với nỗ lực của các bác sĩ, hầu hết BN đang có diễn biến sức khỏe tích cực hơn. Dự kiến cuối tuần này và đầu tuần tới, một số trường hợp sẽ được đánh giá toàn trạng, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ được ra viện.



Người nhà của 4 BN nặng là các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tiếp nhận tiền do Kim Oanh Group tài trợ thông qua Báo Thanh Niên Ngọc Thắng

4 BN rất nặng hiện được điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực, Trung tâm chống độc, có diễn biến sức khỏe khả quan. Thay mặt nhà tài trợ, đại diện Báo Thanh Niên thăm hỏi, trao 14 triệu đồng đến 4 BN (5 triệu đồng hỗ trợ BN là nữ bác sĩ nội trú, bị hôn mê trong vụ cháy; và 3 BN khác, mỗi BN 3 triệu đồng).

Do tình trạng sức khỏe, hiện cả 4 BN vẫn nằm tại các khu điều trị riêng biệt. Người nhà của các BN tiếp nhận và gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ; cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã luôn quan tâm, động viên các gia đình.

Thông tin về điều trị, chăm sóc các nạn nhân trong vụ cháy nêu trên, đại diện Phòng Công tác xã hội, BV Bạch Mai, cho hay hằng ngày Ban giám đốc BV trực tiếp chủ trì các cuộc hội chẩn, với sự tham gia của các bác sĩ thuộc các chuyên khoa trong toàn viện để đánh giá diễn biến sức khỏe, đưa ra các chỉ định điều trị tối ưu với các BN. Đã có các BN viêm phổi do hít phải khói, tro trong đám cháy; bị đa chấn thương trong quá trình thoát khỏi đám cháy; và đã ghi nhận một số ca có tổn thương não do ngạt khí CO. Cùng với điều trị chuyên khoa, các BN đang được điều trị bằng liệu pháp ô xy cao áp để giúp giảm các nguy cơ bị di chứng lâu dài do nhiễm độc khí CO.