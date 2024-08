Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Chiều 15.8, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang.

Cùng dự buổi gặp mặt còn có Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng; các đồng chí trong Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; trong Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

TTXVN