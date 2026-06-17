Tiếp tục nghiên cứu giảm thuế để giảm giá xăng E10

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2/2026 của Bộ Tài chính ngày 17.6, ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp về thuế nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, trong đó có xăng sinh học E5 và E10.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, trả lời tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

Các chính sách thuế tập trung vào mục tiêu chính là giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp và giảm chi phí sử dụng cho người tiêu dùng.

Với doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học, pháp luật thuế hiện hành đã quy định nhiều ưu đãi như: ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây đều là những dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Ngoài ra, để góp phần giảm giá thành sản xuất xăng E10, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol dùng để phối trộn từ 10% xuống 5%.

"Việt Nam vẫn sản xuất ethanol trong nước nhưng nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu phối trộn. Việc giảm thuế nhập khẩu ethanol nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, từ đó góp phần hạ giá thành sản phẩm", ông Tuấn nói.

Đối với người tiêu dùng, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện quy định xăng khoáng chịu thuế suất 10%, trong khi xăng E10 chỉ chịu thuế suất 7%, tạo sự chênh lệch về thuế giữa 2 loại nhiên liệu.

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cũng đề cập khía cạnh, pháp luật về thuế bảo vệ môi trường hiện chỉ thu thuế đối với phần nhiên liệu hóa thạch cấu thành trong sản phẩm. Vì vậy, đối với xăng E10, phần ethanol trong nhiên liệu sẽ không phải tính thuế bảo vệ môi trường khi xác định số thuế phải nộp.

Liên quan tới sử dụng xăng E10, ngày 16.6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/2026 thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, có hiệu lực từ ngày 16.6.2026 đến hết ngày 15.6.2028.

Trong đó, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho các mặt hàng xăng sinh học nhằm khuyến khích người dùng xăng sinh học (nếu cần thiết).

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện các chính sách liên quan đến xăng E10, bao gồm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo đúng yêu cầu của nghị quyết”, ông Tuấn nhấn mạnh.