Tiếp tục phát huy tinh thần 'chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp' tại vòng play-off

Sáng nay, 19.1, vòng play-off khu vực TP.HCM đã xác định được 4 cặp đấu cực kỳ hấp dẫn: Đội Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) sẽ gặp Trường ĐH Văn Lang vào lúc 15 giờ ngày 20.1, lúc 17 giờ sẽ là cặp đấu giữa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Trong ngày 21.1, Trường ĐH Văn Hiến sẽ gặp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lúc 15 giờ, còn cặp đấu cuối cùng sẽ diễn ra giữa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Lộ diện 4 cặp đấu play-off TNSV Thaco Cup 2024: Chủ nhà gặp ứng viên vô địch

Lịch thi đấu vòng play-off khu vực TP.HCM

Buổi lễ bốc thăm diễn ra trong không khí trang trọng. Đại diện của 8 đội bóng lọt vào vòng play-off đã có những chia sẻ đóng góp rất hữu ích về công tác giải bên cạnh sự háo hức cho những trận cầu quyết định trong 2 ngày sắp tới (20 - 21.1).

Nhà báo Hải Thành – Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ bốc thăm NHẬT THỊNH

Phát biểu sau buổi bốc thăm lượt đấu play-off vòng loại khu vực TP.HCM, nhà báo Hải Thành – Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải chia sẻ: “Trước tiên, tôi thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cám ơn đến 21 đội bóng khu vực TP.HCM, đã không có cơ hội xuất hiện trong buổi họp kỹ thuật hôm nay. Các bạn đã thi đấu đầy nỗ lực đến phút cuối cùng, tuy nhiên do thiếu một chút may mắn, hoặc do đội bạn quá mạnh nên đã không thể đi tiếp. Tôi cũng xin nhiệt liệt chúc mừng 8 đội bóng mạnh nhất của vòng loại khu vực TP.HCM, bằng thực lực các bạn đã giành suất dự lượt đấu play-off một cách vô cùng xứng đáng.

Kết quả bốc thăm 4 cặp đấu play-off đã tạo ra 4 cuộc đối đầu thú vị và hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng. Chính vì vậy, tôi mong muốn các đội bóng dù vào cuộc với tinh thần không khoan nhượng, nhưng cũng sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần "chơi đẹp – thắng đẹp – cổ vũ đẹp" đã trở thành bản sắc của giải. Tôi cũng đề nghị lực lượng giám sát, trọng tài tiếp tục thực thi nhiệm vụ với sự công tâm, chính trực, hết sức tập trung vào từng pha bóng trên sân để giảm tuyệt đối các tình huống gây tranh cãi”.

Nhà báo Quang Tuyến, Ủy viên Ban tổ chức giải đã điều hành buổi bốc thăm NHẬT THỊNH

Trước buổi lễ bốc thăm, nhà báo Quang Tuyến, Ủy viên Ban tổ chức giải đã đưa ra đánh giá: "Vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hay, sôi nổi với 151 bàn thắng sau 39 trận (gần 4 bàn/trận). Hầu như trận đấu nào cũng tạo ra bầu không khí hào hứng, CĐV nhiều trường lên sân rất đông, như đội Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Kinh tế tài chính (UEF)... tạo ra bầu không khí sôi nổi.

Lượng tương tác và xem trên các nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok rất cao nhờ tinh thần tận tình cống hiến của các đội bóng. Nhiều trường khó khăn nhân sự do đang vướng mùa thi, nhưng tất cả đã cùng nỗ lực, tạo bầu không khí lan tỏa".

Đại diện các đội góp mặt ở vòng play-off phát biểu khá sôi nổi trước buổi bốc thăm

2 Giám sát trận đấu của VFF, ông Hoàng Ngọc Tuấn (phải) và ông Nguyễn Trọng Lợi kêu gọi các đội bóng thi đấu tại vòng play-off tiếp tục phát huy tinh thần "chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp"

NHẬT THỊNH

Chúng ta sẽ chờ đợi những cặp đấu xuất hiện trong 2 ngày 20 và 21.1 tới để chọn ra 4 cái tên xứng đáng có mặt ở VCK TNSV THACO Cup 2024. Trường hợp đội ĐH Tôn Đức Thắng vượt qua vòng play-off 1 thì 4 đội thua của 4 cặp play-off sẽ đấu thêm 3 trận nữa của vòng play-off 2 để xác định vé còn lại vào VCK. Vì khu vực TP.HCM tổng cộng sẽ có 5 đội dự VCK, ngoài chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng có 4 đội khác vượt qua lượt đấu play-off.