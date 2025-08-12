Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp tục thu hồi bán đảo hồ Đống Đa dù doanh nghiệp xin giữ lại kinh doanh

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/08/2025 14:08 GMT+7

Sau khi cơ quan chức năng thông báo thu hồi đất tại bán đảo hồ Đống Đa (P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) để làm công viên cây xanh, phía doanh nghiệp đã xin giữ lại nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ để tiếp tục kinh doanh.

Ngày 12.8, đại diện UBND P.Ô Chợ Dừa cho biết, Sở NN-MT Hà Nội đã có hướng dẫn địa phương về vụ việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) xin giữ lại công trình nhà 2 tầng và các mục phụ trợ ở bán đảo hồ Đống Đa để tiếp tục kinh doanh.

Tiếp tục thu hồi bán đảo hồ Đống Đa dù doanh nghiệp xin giữ lại kinh doanh- Ảnh 1.

Toàn cảnh hồ Đống Đa (P.Ô Chợ Dừa) nhìn từ trên cao

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo vị đại diện P.Ô Chợ Dừa, trước kiến nghị của Công ty Hà Thủy, cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và đầu tư cải tạo bán đảo hồ Đống Đa theo đúng quy hoạch đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt. 

Dự án được thực hiện nhằm xây dựng công viên cây xanh, tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, UBND Q.Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600 m2 đất của Công ty Hà Thủy, bao gồm toàn bộ công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa, tạo thêm không gian mở cho khu vực này.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Hà Thủy đã có văn bản kiến nghị xin được giữ lại khoảng 568 m2 (gồm nhà 2 tầng và phụ trợ vui chơi giải trí) để khai thác kinh doanh.

Về việc này, trong văn bản phản hồi, Sở NN-MT cho biết, ngày 28.2, sở đã có văn bản hướng dẫn UBND Q.Đống Đa (cũ), trong đó xác định rõ thẩm quyền quyết định thu hồi đất thuộc UBND Q.Đống Đa.

Đến ngày 12.6, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Do đó, Sở NN-MT đề nghị Công ty Hà Thủy liên hệ với UBND P.Ô Chợ Dừa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hồ Đống Đa có diện tích mặt hồ khoảng 13,3 ha. Hồi tháng 7.2024, hồ Đống Đa được quây rào để thực hiện Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ. Dự án có tổng mức đầu tư trên 290 tỉ đồng.

Đối với bán đảo hồ Đống Đa, nơi đây được TP.Hà Nội cho Công ty Hà Thủy thuê đất và sử dụng hơn 5.600 m2. Công ty này được thuê 50 năm, hình thức trả tiền hàng năm, bắt đầu từ 2010.

Tin liên quan

Hà Nội thu hồi bán đảo hồ Đống Đa, tạo thêm không gian mở

Hà Nội thu hồi bán đảo hồ Đống Đa, tạo thêm không gian mở

Chính quyền sở tại đã quyết định thu hồi khu đất bán đảo hồ Đống Đa (Q.Đống Đa, Hà Nội) để phục vụ công tác cải tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời tạo thêm không gian mở cho khu vực này.

Khám phá thêm chủ đề

hồ Đống Đa bán đảo thu hồi bán đảo Công ty Hà Thủy UBND P.Ô Chợ Dừa thu hồi đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận