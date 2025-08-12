Tiếp tục thu hồi bán đảo hồ Đống Đa dù doanh nghiệp xin giữ lại kinh doanh

Ngày 12.8, đại diện UBND P.Ô Chợ Dừa cho biết, Sở NN-MT Hà Nội đã có hướng dẫn địa phương về vụ việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) xin giữ lại công trình nhà 2 tầng và các mục phụ trợ ở bán đảo hồ Đống Đa để tiếp tục kinh doanh.

Toàn cảnh hồ Đống Đa (P.Ô Chợ Dừa) nhìn từ trên cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo vị đại diện P.Ô Chợ Dừa, trước kiến nghị của Công ty Hà Thủy, cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và đầu tư cải tạo bán đảo hồ Đống Đa theo đúng quy hoạch đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Dự án được thực hiện nhằm xây dựng công viên cây xanh, tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, UBND Q.Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600 m2 đất của Công ty Hà Thủy, bao gồm toàn bộ công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa, tạo thêm không gian mở cho khu vực này.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Hà Thủy đã có văn bản kiến nghị xin được giữ lại khoảng 568 m2 (gồm nhà 2 tầng và phụ trợ vui chơi giải trí) để khai thác kinh doanh.

Về việc này, trong văn bản phản hồi, Sở NN-MT cho biết, ngày 28.2, sở đã có văn bản hướng dẫn UBND Q.Đống Đa (cũ), trong đó xác định rõ thẩm quyền quyết định thu hồi đất thuộc UBND Q.Đống Đa.

Đến ngày 12.6, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Do đó, Sở NN-MT đề nghị Công ty Hà Thủy liên hệ với UBND P.Ô Chợ Dừa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hồ Đống Đa có diện tích mặt hồ khoảng 13,3 ha. Hồi tháng 7.2024, hồ Đống Đa được quây rào để thực hiện Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ. Dự án có tổng mức đầu tư trên 290 tỉ đồng.

Đối với bán đảo hồ Đống Đa, nơi đây được TP.Hà Nội cho Công ty Hà Thủy thuê đất và sử dụng hơn 5.600 m2. Công ty này được thuê 50 năm, hình thức trả tiền hàng năm, bắt đầu từ 2010.