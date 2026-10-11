Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho VN trước đây và hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài VN - Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc.

Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao VN tới Hoàng Thái hậu và bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm và nghỉ dưỡng tại VN vào thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Phó thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Campuchia, và đại diện một số thanh niên ưu tú của Hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Hội LHTN Campuchia do Phó thủ tướng Hun Many làm Chủ tịch, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội LHTN Campuchia với T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội LHTN VN thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên, ký kết các thỏa thuận hợp tác để mở ra các cơ hội hợp tác mới cho Hội LHTN hai nước, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước và đóng góp chung vào sự phát triển của VN và Campuchia.

Thủ tướng mong rằng các thế hệ thanh niên VN và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là "hạt nhân" lan tỏa giá trị của tình hữu nghị VN - Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Chính phủ VN sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, Phó thủ tướng Hun Many khẳng định sẽ chỉ đạo Hội LHTN Campuchia phối hợp với các tổ chức thanh niên của VN để xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Campuchia (1967 - 2027), đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu lịch sử truyền thống quan hệ giữa hai nước, tiếp nối hiện tại và cùng nhau gánh vác trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này trong tương lai.

Cũng trong sáng 10.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện VN tại nước sở tại.

Phát biểu tại cuộc gặp, đề cập công tác người VN ở nước ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, khẳng định cộng đồng người VN ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đang đối mặt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ VN nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán VN phối hợp với Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế và tái định cư; đồng thời tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được đến trường tại các cơ sở giáo dục công lập của Campuchia.