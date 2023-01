Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương với nền tảng là mối quan hệ lâu đời, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau, cùng những thành tựu phát triển tốt đẹp trong 30 năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Trên kênh ngoại giao nghị viện, hai bên tiếp tục phát huy thành quả hợp tác thời gian qua, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân hai nước trong quá trình sinh sống, làm việc ở mỗi nước.

Trước đó, sáng 17.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 18.1.2023.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp. Trên nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp, trên cơ sở hai nước mới nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như: chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng...





Trong điều kiện đứt gãy chuỗi cung ứng, đầu tư thương mại toàn cầu, hai nước cần tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng hiện có và nghiên cứu mở rộng các chuỗi cung ứng mới, nhất là các sản phẩm chủ lực của hai nước; thúc đẩy hợp tác để Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược thực sự của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn; nhất trí trao đổi, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng một cách công bằng để hiện thực hóa cam kết của mỗi nước tại Hội nghị COP26.

Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, xem xét cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thị thực, giấy phép lao động... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hai nước.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Việt Nam đánh giá cao tầm nhìn, mục tiêu thể hiện trong chính sách “Quốc gia chủ chốt toàn cầu (GPS)” và “Sáng kiến Đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc”; hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và tiếp tục xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định luôn ủng hộ lập trường của Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.