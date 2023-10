Tiếp tục triển khai giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy

Ông Ngô Hải Sơn, Phó tổng giám đốc EVN chủ trì buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn EVN; ông Lê Hải Đăng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1; đại diện Ban Kỹ thuật sản xuất, Ban An toàn của Tổng công ty Phát điện 1; lãnh đạo và quản lý các phòng/phân xưởng Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Long, quyền Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, cho biết: Sản lượng điện sản xuất 9 tháng đầu năm 2023 của công ty là 7,723 tỉ kWh, đạt 95,32% kế hoạch năm của Bộ Công thương. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiếp tục được kiểm soát tốt và hiện tại các nhà máy đang vận hành ổn định, phát sản lượng theo huy động của hệ thống điện quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Long, quyền Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải báo cáo tại buổi làm việc

Để nâng cao độ tin cậy các nhà máy đảm bảo vận hành ổn định sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống, công ty đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như: chú trọng công tác điều tra phân tích sự cố các tổ máy; tăng cường công tác quản lý vận hành; giám sát chặt chẽ tình trạng vận hành của thiết bị; khuyến khích áp dụng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất; tổ chức cho ca vận hành diễn tập định kỳ các sự cố điển hình; tổ chức huấn luyện và kiểm tra định kỳ quy trình an toàn điện, quy trình an toàn thủy cơ nhiệt hóa và các quy định công tác an toàn…



Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tập trung trao đổi và chỉ ra các giải pháp góp phần vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, nhằm đảm bảo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN, ghi nhận những nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong 9 tháng vừa qua. Bên cạnh đó, yêu cầu ban lãnh đạo công ty cần phải xác định việc duy trì vận hành ổn định các tổ máy là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, từ đó nỗ lực tối đa để các nhà máy ở mức độ sẵn sàng cao nhất. Ông nhấn mạnh công ty cần phải triển khai quyết liệt tất cả các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành, vận hành đúng quy trình, quy định; không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lặp lại; không để xảy ra suy giảm công suất các tổ máy; đảm bảo đủ nhiên liệu cho vận hành; không để xảy ra sự cố môi trường; quan tâm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình vận hành tại nơi sản xuất của các nhà máy

Ông Ngô Hải Sơn cũng yêu cầu để chuẩn bị cho cung ứng điện mùa khô năm 2024, Tổng công ty Phát điện 1/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phải chủ động phối hợp với các đối tác cung ứng than, thực hiện các hợp đồng mua than cụ thể cho từng nhà máy, đảm bảo chất lượng, số lượng than và thực hiện đúng các quy định của EVN về định mức tồn kho tối thiểu đảm bảo đủ than cho sản xuất trong mọi trường hợp.

Đối với những khó khăn, kiến nghị của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, ông Ngô Hải Sơn đã chỉ đạo và giao các ban chuyên môn của EVN tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu, đề xuất và báo cáo lãnh đạo EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.