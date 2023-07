Tiếp tục tuyên án chung thân bị cáo trong vụ án giết người 17 năm trước

Ngày 13.7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xét xử bị cáo Tưởng Đăng Thế (45 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội giết người. Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo, nhân chứng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thế mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 18.1.2006, Thế đi bộ đến nhà anh T.P.H. (thôn Tân Nam, xã Ea Kênh) để trộm cắp tài sản. Khi Thế đi ra phía sau nhà thì bị con gái anh H. là T.T.K.H. (lúc đó 13 tuổi) phát hiện.

Sau đó, Thế đã dùng tay bịt miệng rồi kéo cháu H. ra vườn cà phê. Tại đây, Thế đã bóp cổ, dùng đá đánh vào đầu nạn nhân. Khi cháu H. bất tỉnh, Thế tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, rồi bỏ đi.

Bị cáo Tưởng Đăng Thế tại phiên tòa HOÀNG BÌNH

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (18.1.2006), người nhà phát hiện cháu H. bất tỉnh, đầu chảy máu nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong vào tối 18.1.2006.

Vào cuộc điều tra, công an phát động người dân tham gia tố giác tội phạm bằng cách bỏ thư vào thùng kín. Qua đó, công an nhận được nhiều thư, trong đó có người tố cáo nhìn thấy Thế giết hại cháu H. Ngày 25.1.2006, Thế bị công an bắt.

Năm 2008, TAND cấp sơ thẩm và phúc thẩm cùng tuyên phạt Thế mức án tù chung thân về tội giết người. Thế liên tục kêu oan và cho rằng mình có chứng cứ ngoại phạm.

Ngày 26.6.2018, Viện KSND Tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả 2 bản án trên để điều tra lại. Ngày 22.9.2020, TAND Tối cao đã họp phiên giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án để điều tra do có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo, nhân chứng... Dù vậy, sau 2 năm điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng tiếp tục truy tố Thế về tội giết người.

HĐXX nhận định, việc bị cáo Thế kêu oan và khai có chứng cứ ngoại phạm là không có cơ sở, nhằm trốn tránh pháp luật.