Tiếp tục xuất hiện những doanh nghiệp đạt lãi kỷ lục

Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG) sát Tết Quý Mão 2022 công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 cho thấy doanh thu thuần đạt 1.330 tỉ đồng, tăng 22% so với quý 4/2021 nhờ nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh và sản phẩm phòng bệnh, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết đã chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, thành phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của công ty dược này đạt 4.676 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 988 tỉ đồng, lần lượt tăng 17% và 27% so với năm 2021. Đây cũng là mốc doanh thu và lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay của Dược Hậu Giang.

Trước DHG, một doanh nghiệp trong ngành là Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP) cũng đạt doanh thu thuần 1.643 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 302 tỉ đồng, lần lượt tăng 30% và tăng 26% so với năm 2021, thiết lập mốc kết quả kỷ lục. So với kế hoạch năm 2022, công ty đã vượt 13% kế hoạch doanh thu và vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận.





Tương tự, Công ty CP Gỗ An Cường (ACG) vừa công bố kết quả kinh doanh với tổng cộng cả năm vừa qua đạt doanh thu 4.475,5 tỉ đồng và lợi nhuận 615,6 tỉ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Công ty cho biết đã chủ động giảm phụ thuộc vào nhóm khách hàng là đơn vị phát triển bất động sản và đẩy mạnh mở rộng chuỗi phân phối, hướng đến nhu cầu của người tiêu dùng cuối...

Ngay cả Công ty CP Thủy điện Hủa Na (HNA) cũng công bố cả năm 2022 đạt doanh thu 1.175,6 tỉ đồng, tăng 70,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 583,5 tỉ đồng - cao gấp hơn 4 lần năm 2021. Đây là kết quả kinh doanh kỷ lục từ trước đến nay của công ty. Giải thích về lý do kinh doanh tăng cao, công ty cho biết trong năm 2022 lưu lượng nước về hồ tăng 48,5% so với 2021, sản lượng điện cũng cao hơn 265,53 triệu kWh so với năm ngoái nên doanh thu tăng cao so với 2021. Doanh thu tăng cao trong khi chi phí năm 2022 chỉ tăng thêm 2%, ngoài ra chi phí tài chính giảm gần 33 tỉ đồng do dư nợ tại các ngân hàng, trái phiếu thấp hơn gần một nửa so với năm 2021.

Lãnh đạo một đơn vị khác là Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) cũng tiết lộ công ty đã lập kỷ lục lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập với lợi nhuận trước thuế đạt 306 tỉ đồng, vượt 44% kế hoạch năm đề ra. Đây là doanh nghiệp hàng đầu về phân phối xe Mercedes-Benz Việt Nam...