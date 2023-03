Tiếp viên hàng không là nghề có thu nhập 'khủng'?

Phan Quế Chi (26 tuổi, ở TP.HCM), từng là tiếp viên của một hãng hàng không nội địa. Cô gái này từng được dân mạng gọi bằng cái tên nữ tiếp viên hàng không vạn người mê khi sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Phan Quế Chi đã có những chia sẻ về công việc của tiếp viên hàng không.

Công việc của tiếp viên hàng không là phục vụ và đảm bảo an toàn bay cho hành khách P.Q.C

Chào Phan Quế Chi! Để trở thành tiếp viên hàng không thì cần hội tụ đủ những yếu tố nào, hay phải học những chứng chỉ, trải qua những khóa huấn luyện nào?



Tiêu chuẩn để trở thành một tiếp viên hàng không bao gồm những yếu tố cơ bản như: ngoại ngữ, tri thức, kỹ năng xử lý vấn đề.... Ngoài ra, để đáp ứng cho công việc, cần trải qua một quá trình học tập và huấn luyện, bên cạnh đó còn phải có ngoại hình, sự tự tin, duyên dáng… Tiếp viên hàng không là nghề dịch vụ nên sẽ không thể thiếu những yếu tố kể trên.

Thông thường một khoá huấn luyện sẽ bao gồm các môn học quan trọng như là: an toàn bay, an ninh hàng không, first aid (sơ cứu ban đầu), chữa cháy, hàng hoá nguy hiểm... Thời gian sẽ kéo dài từ 75 - 90 ngày tuỳ hãng.

Nhiều thắc mắc về mức lương của tiếp viên hàng không, bạn có thể giải đáp?

Mọi người hay nói rằng đây là công việc với mức lương mơ ước hơn trăm triệu đồng. Không biết có phải trêu những người làm nghề tiếp viên hàng không hay không, chứ thực tế thì thu nhập của một tiếp viên hàng không tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Có thể kể như là: số giờ bay, mùa cao điểm hay thấp điểm, chế độ và chính sách của từng hãng...

Nhưng có thể khẳng định, để nói thu nhập "khủng" hay thu nhập hơn trăm triệu đồng mỗi tháng thì hoàn toàn không phải đâu. Thu nhập có thể là nhỉnh hơn các công việc văn phòng, hành chính chút xíu thôi.



Công việc của một tiếp viên hàng không trong mỗi chuyến bay P.Q.C

Công việc của tiếp viên hàng không bao gồm những gì?

Đó là phục vụ và đảm bảo an toàn bay cho hành khách. Để hành khách có những trải nghiệm tốt đẹp nhất.

Trong một tháng, mỗi tiếp viên hàng không phải làm việc trong bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tiếng đồng hồ?

Thông thường, lịch làm việc sẽ được bộ phận sắp xếp lịch bay lên kế hoạch bay trước 15 - 30 ngày. Sẽ tuỳ vào tình hình khai thác của hãng thời điểm đó mà lịch bay nhiều hay ít chứ hoàn toàn không cố định.

Theo Phan Quế Chi, nghề tiếp viên hàng không không phải là nghề "lơ máy bay" P.Q.C

Theo bạn, đâu là những khó khăn và áp lực mà tiếp viên hàng không gặp phải trong quá trình làm việc?

Thực ra đối với mình trong từ điển công việc không tồn tại hai từ "khó khăn." Chỉ có "vấn đề" và "xử lý vấn đề".

Còn về áp lực thì theo quan điểm cá nhân, mình e rằng đối với tiếp viên hàng không có lẽ áp lực nhiều nhất trong quá trình làm việc đó là vấn đề thời gian. Mọi thứ phải luôn chuẩn chỉnh kịp tiến độ để không ảnh hưởng đến tình hình khai thác của hãng.

Nhiều người cho rằng tiếp viên hàng không chính là "nghề lơ máy bay", bạn thấy có đúng vậy không?

Mỗi người mỗi nhận định. Nhưng mình mong đừng nghĩ rằng tiếp viên hàng không là nghề lơ máy bay. Tiếp viên hàng không là nghề nhằm phục vụ và đảm bảo an toàn bay cho hành khách.

Cô gái này từng được gọi là "nữ tiếp viên hàng không" vạn người mê P.Q.C

Thời gian qua, rộ lên một "làn sóng" nghỉ làm tiếp viên hàng không để "nhảy việc" sang các ngành nghề khác, theo bạn, đâu là lý do?

Thật khó để nhìn nhận vấn đề này. Mình chỉ có thể nói rằng, khi không cùng đồng hành với một công việc nào đấy nữa, có nghĩa là cá nhân đó cảm thấy bản thân không còn phù hợp. Hoặc là có những định hướng khác, cơ hội khác trong công việc nên rẽ hướng. Mỗi cá nhân sẽ là người rõ nhất lý do vì sao bản thân không còn phù hợp nữa.

Trở lại chuyện thu nhập của tiếp viên hàng không, theo bạn, với mức thu nhập của tiếp viên hàng không hiện nay liệu có đủ sống hay không?

Đủ sống hay không tuỳ vào mức sống và cách chi tiêu của từng người. Nhưng có thể khẳng định một điều, là để nói dư dả hay có thể giàu nhờ công việc làm tiếp viên hàng không thì hoàn toàn không có.

Mình cũng muốn chia sẻ, hầu như các bạn đồng nghiệp mà mình quen biết đều luôn có thêm công việc phụ bên ngoài. Bản thân mình cũng vậy. Đã là trụ cột kinh tế của gia đình mà nếu chỉ làm một công việc tiếp viên hàng không thôi thì không thể đáp ứng được.

Liệu có cạm bẫy nào đối với tiếp viên hàng không không nhỉ?

Cám dỗ hay cạm bẫy thì môi trường làm việc nào cũng có. Đôi khi gặp trường hợp hành khách có những hành động không đúng mực chẳng hạn. Nhưng mình nghĩ để tình huống có đi quá xa không là do sự khéo léo và lựa chọn của bản thân mình.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện!