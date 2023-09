Tiết học đặc biệt của nhiều trường học ở Hà Nội sáng nay

Sáng nay 18.9, sau lễ chào cờ, thầy và trò ở tất cả các trường học trên địa bàn Q.Ba Đình (Hà Nội) đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân không may tử vong trong vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12.9 tại phố Khương Hạ, khiến 56 người tử vong.



Tất cả các trường học trên địa bàn Q.Ba Đình đã dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Không chỉ tưởng niệm, rất nhiều trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quyên góp, ủng hộ để chung tay chia sẻ nỗi đau thương, mất mát đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Cô trò Trường mẫu giáo Mầm non A chung tay quyên góp hỗ trợ để chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát với các gia đình nạn nhân

Đại diện Trường mẫu giáo Mầm non A cho biết, với mong muốn đem lại cho các con học sinh những bài học quý giá về tình yêu thương, biết ơn và chia sẻ, nhà trường đã cùng chung tay ủng hộ, đóng góp để phần nào xoa dịu những nỗi đau, giảm bớt một phần khó khăn cho các gia đình trong hỏa hoạn đau thương này.

Trường THCS Phúc Xá mời giảng viên Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy đến tập huấn nhằm phòng ngừa hỏa hoạn

Tại Trường tiểu học Thủ Lệ, để không còn nỗi đau do hỏa hoạn, nhà trường đã tuyên truyền đến các con học sinh video "Kỹ năng cho trẻ thoát nạn khi gặp hỏa hoạn" do công an Q.Ba Đình thực hiện.

Tinh thần tương thân, tương ái là bài học mà học sinh nhiều trường được học trong tiết học đặc biệt sáng nay

Trường THCS Phúc Xá cũng tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy với sự tham gia giảng dạy của giảng viên Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất để phòng ngừa hỏa hoạn.

Cô trò Trường Marie Curie dành 1 phút để mặc niệm các nạn nhân ngay tại từng lớp học

Tại Trường Marie Curie (Hà Nội), từ 7 giờ 55 hôm nay, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu mọi người đứng tại chỗ, chỉnh lại trang phục để đúng 8 giờ dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa qua.