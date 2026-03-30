Tiết kiệm điện dễ dàng cùng nền tảng DAT Universal

DAT Universal đề xuất gói giải pháp điện mặt trời tối ưu cho gia đình

DAT Universal là nền tảng web do DAT Group nghiên cứu, phát triển và sở hữu. Trên nền tảng đó, DAT Group kết nối: các đối tác chiến lược quốc tế; hệ thống đối tác trong nước; khách hàng và cộng đồng doanh nghiệp; ngân hàng và các quỹ đầu tư; chuỗi cung ứng và hệ thống logistics; đại sứ và cộng tác viên; hệ thống R&D và công nghệ AIoT cùng hệ thống kho vận và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc.

Thông qua DAT Universal và AIoT, DAT Group hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, đồng thời tạo ra cơ hội hợp tác win-win cho tất cả các bên tham gia.

Với DAT Universal, người dùng chỉ cần nhập một số thông tin cơ bản như mức tiền điện trung bình hằng tháng, loại hình sử dụng và thói quen tiêu thụ điện, hệ thống sẽ tự động đề xuất các gói giải pháp tối ưu theo nhu cầu. Mỗi giải pháp đều đi kèm chi phí đầu tư, sản lượng điện có thể tạo ra, mức tiết kiệm điện hằng tháng cũng như thời gian hoàn vốn dự kiến. Ngoài ra, nền tảng còn gợi ý các phương án tài chính linh hoạt, giúp người dùng giảm áp lực đầu tư ban đầu và an tâm ra quyết định.

Bên cạnh đó, người dùng có thể xem chi tiết các thiết bị sử dụng trong hệ thống, đồng thời gửi yêu cầu tư vấn hoặc đăng ký khảo sát trực tuyến. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn các bước trung gian trong quá trình tìm hiểu và triển khai điện mặt trời.

DAT Universal kết nối đối tác toàn quốc, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng

Hiện DAT Universal kết nối hơn 3.000 đối tác chuyên nghiệp trên toàn quốc. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn đơn vị phù hợp ngay tại khu vực sinh sống. Đồng thời, toàn bộ thông tin về tiến độ, hợp đồng và nghiệm thu đều được cập nhật rõ ràng trên nền tảng, đảm bảo tính minh bạch.

Bên cạnh đó, người dùng có thể theo dõi sản lượng điện tạo ra mỗi ngày và nhận các thông báo tự động nhờ công nghệ AIoT thông minh của DAT Group. Việc tích hợp công nghệ quản lý năng lượng thông minh cũng cho phép tối ưu nguồn điện dư cho một số thiết bị trong gia đình như bơm nước, máy nước nóng,... góp phần tăng tỷ lệ sử dụng điện mặt trời và nâng cao tiện nghi trong sinh hoạt.

Đằng sau những tiện ích này là nền tảng năng lực và hệ sinh thái mà DAT Group đã phát triển trong hơn 20 năm. Doanh nghiệp hiện là đối tác của nhiều thương hiệu hàng đầu. Các giải pháp được đội ngũ R&D của DAT Group nghiên cứu để phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Trụ sở chính DAT Group tại 12 Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Về dịch vụ, người dùng được hỗ trợ theo mô hình "bảo hành kép". Bên cạnh trách nhiệm từ đối tác lắp đặt, DAT Group - với vai trò là đối tác dịch vụ được ủy quyền từ hãng sẽ trực tiếp bảo hành tại Việt Nam, thông qua hệ thống trung tâm kỹ thuật tại ba miền.

Song song đó, DAT Group hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính để triển khai các gói tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu hệ thống điện mặt trời với gói vay lên đến 100%.

Trong dài hạn, DAT Universal được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chiến lược chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, góp phần đưa điện sạch trở thành một phần quen thuộc trong mỗi gia đình. Quý khách hàng, Đối tác có thể tham khảo thông tin chi tiết tại https://datsolar.com/ hoặc liên hệ 1800 6567 (miễn phí cước) để được hỗ trợ 24/7.