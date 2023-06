Tiết kiệm điện hơn, sống khỏe hơn khi dùng điều hòa đúng cách

Yếu tố "mát" phải song hành với "sạch"

Khí hậu Việt Nam có độ ẩm rất cao, dễ sinh nấm mốc, mùi khó chịu. Đặc biệt, thời tiết nóng bức là điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Việc chọn mua điều hòa có tính năng "thanh lọc" là điều nên làm trong mỗi gia đình. Với các gia đình có nhu cầu nâng cấp điều hòa, dòng sản phẩm XU*ZKH-8 mới của Panasonic được nhiều chuyên gia tín nhiệm nhờ công nghệ tiên tiến.

Cụ thể, công nghệ nanoe™ X thế hệ thế hệ 3 được tích hợp trên dòng điều hòa XU*ZKH-8, có khả năng tạo ra 48.000 tỉ gốc -OH trong 1 giây (nhiều gấp 100 lần so với lượng gốc OH tạo ra ở nanoe™ truyền thống, trong cùng khoảng thời gian).

Sử dụng điều hòa có công nghệ lọc khí giúp căn nhà luôn ở trạng thái trong lành, dễ chịu

Nhờ vậy, theo kiểm nghiệm của tổ chức Shokukanken, Nhật Bản (2022) tốc độ và hiệu quả ức chế virus, phấn hoa, mùi cùng chất dị ứng tăng nhanh hơn gấp 4 lần và thời gian cần thiết để ức chế nấm mốc cũng được rút ngắn hơn tới 3 lần so với nanoe™ thế hệ 2.

Đáng chú ý, khi vận hành, công nghệ lọc khí nanoe™ X có thể hoạt động độc lập với hoạt động làm mát của điều hòa mà chỉ tiêu thụ lượng điện rất nhỏ, tương đương với một bóng đèn LED 25W... Nhờ vậy vừa giúp không khí trong gia đình được thanh lọc, vừa không quá lắng lo về hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Bất chấp nắng, mưa - Nhà luôn khô thoáng

Thời tiết thất thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Những tính năng hiện đại tích hợp trên điều hòa là cần thiết để kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ tốt hơn, giúp không khí luôn mát mẻ, trong lành.

Xét riêng trên dòng sản phẩm XU*ZKH-8 mới của Panasonic, các chế độ đa dạng được tích hợp, hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc mang lại bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Cụ thể, những ngày nắng nóng gay gắt, công nghệ iAUTO-X sẽ phát huy tác dụng. Với khả năng làm mát mạnh mẽ hơn 25% so với nhiệt độ COOL thông thường, gia chủ có thể cảm nhận nhiệt độ hạ xuống gần như tức thì.

Chế độ iAUTO-X giúp làm mát mạnh mẽ hơn 25% so với chế độ COOL thông thường

Ngoài ra, khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, cảm biến độ ẩm sẽ xác định mức độ ẩm tương đối trong phòng để luôn duy trì độ ẩm ở mức dưới 60%. Nhờ đó, mang lại cảm giác mát lạnh thoải mái cho người dùng khi sử dụng.

Vào mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường, khiến độ ẩm dao động ngưỡng 70% (vượt quá ngưỡng chuẩn thoải mái), tạo điều kiện cho nấm mốc trong nhà phát triển, đồng thời, kéo theo một số bệnh lý về da liễu và đường hô hấp.

Khi đó, bên cạnh công dụng làm mát, dòng sản phẩm mới của Panasonic còn "chịu trách nhiệm" điều tiết độ ẩm với chế độ Dry. Cảm biến ẩm Humidity Sensor được tích hợp, liên tục giám sát, điều chỉnh mức độ ẩm dưới mức 55% - con số được cho là lý tưởng để da thoát mồ hôi. Chế độ Dry trên các dòng điều hòa khác thông thường khác chỉ đem lại hiệu quả khử ẩm hoặc giảm độ ẩm trong không khí. Vì thế, khi độ ẩm xuống quá thấp sẽ gây nên cảm giác khó chịu, không thoải mái do bị lạnh quá mức. Sự khác biệt được cảm nhận rõ ràng tại khu vực miền Bắc vào những ngày thời tiết nồm ẩm.

Chế độ Dry kết hợp cùng cảm biến độ ẩm mang đến cảm giác dễ chịu trong những ngày mưa ẩm

Nhờ hiệu quả kiểm soát ẩm tốt, các tác nhân gây hại như nấm mốc, vi khuẩn, virus... cũng dễ dàng bị loại bỏ khỏi không gian sống.

Hiện đại mà không "hại điện"

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên sử dụng các sản phẩm được trang bị công nghệ Inverter để giảm tiền điện cho gia đình.

Cụ thể, các dòng máy tích hợp Inverter là công nghệ biến tần giúp kiểm soát công suất hoạt động của điều hòa. Nhờ vậy, nhiệt độ cài đặt luôn được duy trì ở mức ổn định và giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Đồng thời, công nghệ giúp hỗ trợ thiết bị vận hành êm ái hơn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dùng.

Gần đây, chế độ ECO kiểm soát bằng công nghệ A.I trên dòng sản phẩm thế hệ mới của Panasonic cũng được chú ý. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chế độ này giúp nâng cao khả năng tiết kiệm điện nhờ tự động phát hiện, ghi nhớ những lần sử dụng trước đó và điều chỉnh mức ECO tối ưu dựa trên công suất điều hòa và điều kiện tải nhiệt trong môi trường phòng. Từ đó, người dùng luôn được tận hưởng sự mát mẻ, dễ chịu mà vẫn tiết kiệm năng lượng.

Chế độ ECO kết hợp với công nghệ A.I. giúp tiết kiệm điện năng và đem lại sự dễ chịu

Theo thử nghiệm, chế độ ECO với công nghệ A.I có thể giúp điều hoà tiết kiệm đến 20% năng lượng điện tiêu thụ so với chế độ thông thường, nhờ đó giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình.

Đại diện Panasonic Việt Nam cho biết: "Các sản phẩm của thương hiệu luôn hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu thiết thực của người dùng. Dòng điều hòa XU*ZKH-8 mới cũng không phải ngoại lệ. Những tính năng nổi bật như lọc khí, tiết kiệm điện, vận hành bền bỉ được tối ưu nhờ ứng dụng công nghệ hàng đầu. Trong tương lai, Panasonic sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ những nhu cầu thiết thực từ người dùng, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống cho mỗi gia đình Việt".

