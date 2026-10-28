Tiết kiệm thông minh: Nhìn giá tiền hay nhìn độ bền?

Trong phân khúc xe tay ga ở thị trường Việt Nam, Piaggio không những mang đến thiết kế, thương hiệu, phong cách và trải nghiệm độc đáo, mà từ lâu còn áp dụng tư duy đi trước thời đại về khía cạnh bền vững và đáng tiền cho người sở hữu.

Dải màu sắc và kiểu dáng đặc trưng của Vespa thể hiện dấu ấn phong cách Ý, kết hợp giữa thiết kế vượt thời gian và giá trị sử dụng lâu dài

Giá mềm khi mua nhưng phải chăng rẻ?

Suốt nhiều năm qua, thị trường xe hai bánh Việt Nam, đặc biệt là xe tay ga, luôn nhộn nhịp cùng với đà phát triển của nền kinh tế và mức sống người dân được nâng cao. Hơn ai hết, người tiêu dùng Việt Nam luôn chú trọng độ bền khi mua xe, và mỗi chiếc xe thường có vòng đời kéo dài hơn 10 năm. Thế nhưng, gần đây tâm lý này bị lung lay trong bối cảnh thị trường tràn ngập đủ loại xe không rõ nguồn gốc, trong đó có những dòng xe được xem là nhái theo phong cách chẳng hạn như của Vespa nhưng giá rẻ, thu hút sự quan tâm của một bộ phận người tiêu dùng.

Bị thu hút bởi mức giá ban đầu hấp dẫn, một số người tiêu dùng có thể lựa chọn những chiếc xe không rõ nguồn gốc mà chưa tìm hiểu đầy đủ về chất lượng, độ an toàn và chi phí sử dụng lâu dài. Những rủi ro này có thể bộc lộ trong quá trình vận hành, từ tình trạng xuống cấp, khó tìm phụ tùng thay thế đến những hạn chế trong việc bảo dưỡng và sửa chữa. Không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, vấn đề còn nằm ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm. Khi nguồn gốc vật liệu và thành phần linh kiện không được xác định rõ ràng, việc thu hồi, phân loại và tái chế cũng có thể gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng nguy cơ chất thải khó được đưa trở lại chu trình sử dụng.

Người tiêu dùng không mất nhiều thời gian để nhận ra quyết định tưởng chừng như tiết kiệm ban đầu nhưng thực chất khiến họ phải trả cái giá đắt gấp nhiều lần vì họ phải sửa xe liên tục. Thậm chí, có trường hợp người mua còn mất trắng số tiền đầu tư ban đầu vì xe có vòng đời quá ngắn. Đây là minh chứng cho việc giá trị một chiếc xe tay ga không được ấn định vào ngày thanh toán, mà còn phải tính đến khả năng tiếp tục sử dụng chiếc xe trong nhiều năm và thậm chí vào thời điểm sang tay cho chủ mới.

Lời giải từ Vespa và Piaggio

Với lịch sử đã qua ngưỡng 80 năm cho các dòng xe tay ga, Tập đoàn Piaggio luôn mang tư duy đổi mới, sáng tạo xuyên suốt quá trình hoạt động. Và với nhãn hàng Ý, câu chuyện về một chiếc xe không kết thúc ở thời điểm nó rời khỏi showroom. Ngay từ khi sản phẩm còn nằm trên bản vẽ, nhà sản xuất đã phải tính đến một câu hỏi ngày càng được người tiêu dùng quan tâm: khi chiếc xe kết thúc vòng đời sử dụng, bao nhiêu phần trong đó có thể được tái chế và quay trở lại nền kinh tế?

Theo nghiên cứu của Đại học Florence (Ý) dựa trên tiêu chuẩn ISO 22628, có đến 89,7% khối lượng chiếc Vespa GTS 300 có thể tái chế trực tiếp thành vật liệu mớI NGUỒN: PIAGGIO GROUP

Điều đáng chú ý là Piaggio đã thực hiện cách tiếp cận đón đầu ngay cả khi pháp luật hiện hành còn chưa bắt buộc xe hai bánh phải đáp ứng một tỷ lệ tái chế cụ thể. Một ví dụ gần đây là nghiên cứu đối với dòng Vespa GTS 300, được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22628, với sự hợp tác của Đại học Florence (Ý). Đội ngũ nghiên cứu đã tiến hành tháo dỡ một chiếc xe mẫu, kiểm kê các vật liệu và linh kiện cấu thành để đánh giá khả năng tái chế và thu hồi sau khi xe kết thúc vòng đời.

Và báo cáo Phát triển bền vững 2025 của Tập đoàn Piaggio mang đến những con số thật sự ấn tượng. Đầu tiên, khả năng tái chế (Recyclability – Rcyc) đạt 89,7%. Để dễ hình dung, nghiên cứu hợp tác cùng Đại học Florence (Ý) chỉ ra gần 90% khối lượng chiếc xe có khả năng được thu hồi để đưa trở lại quá trình sản xuất vật liệu, trong đó có những bộ phận cấu thành quan trọng như thân xe bằng thép liền khối quý giá, lốc máy và vành bằng hợp kim nhôm. Tất cả đều có thể thu hồi để tái chế trực tiếp thành vật liệu mới chất lượng cao, không phân hủy thành rác thải độc hại.

Nếu tính rộng hơn đến khả năng thu hồi, chỉ số Recoverability – Rcov đạt đến 97,9%. Bên cạnh 89,7% tỷ lệ vật liệu có thể tái chế, phần còn lại như cao su, hợp chất polyme đặc biệt, có thể được thu hồi năng lượng thông qua các quy trình xử lý công nghiệp nhiệt và sạch.

Khi đưa vào thực tế tại Việt Nam, độ bền là một phần quan trọng trong bài toán vòng đời của chiếc xe. Sản phẩm phải thích ứng với nắng nóng, mưa nhiều, độ ẩm cao và điều kiện đường sá không đồng nhất. Với Vespa, kết cấu thân xe thép liền khối, quy trình sơn và hệ thống kiểm định chất lượng tại nhà máy được thiết kế để duy trì độ hoàn thiện và khả năng vận hành ổn định theo thời gian. Tuổi thọ dài hơn giúp nguồn lực đầu tư vào quá trình sản xuất được khai thác hiệu quả hơn, đồng thời duy trì giá trị sử dụng lâu dài cho người sở hữu và hạn chế nhu cầu thay thế sớm.

Chi tiết khung thép nguyên khối cùng động cơ i-Get độc quyền của Vespa NGUỒN: AUTOPRO

Lựa chọn Vespa hay các dòng xe khác của Piaggio (như Liberty, Medley) vì thế không đơn thuần là mua một phương tiện di chuyển, mà là lựa chọn một sản phẩm được tạo ra với tư duy dài hạn. Độ bền giúp kéo dài giá trị sử dụng, trong khi khả năng tái chế và thu hồi vật liệu mở rộng trách nhiệm của sản phẩm đến cả giai đoạn cuối vòng đời. Với người tiêu dùng, đó là sự cân bằng giữa giá trị sở hữu lâu dài, phong cách và một lựa chọn có trách nhiệm hơn với tài nguyên.