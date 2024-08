Tiết lộ bất ngờ về đám cưới của Kate Middleton và Hoàng tử William

Lễ thành hôn của Kate Middleton và Hoàng tử William diễn ra vào ngày 29.4.2011 là một trong những đám cưới hoàng gia được theo dõi nhiều nhất mọi thời đại, nhưng sau buổi lễ được truyền hình trực tiếp tại Tu viện Westminster cùng hình ảnh cả hai trao nụ hôn trên ban công Cung điện Buckingham, có những sự kiện trong ngày mà công chúng không được chứng kiến.

Mặc dù có đến 1.900 khách tham dự buổi lễ, nhưng số lượng khách được mời tham dự hai tiệc cưới sau đó thì hạn chế: một tiệc do Nữ hoàng Elizabeth tổ chức cho 650 khách và tiệc thứ hai do cha chú rể - Thái tử Charles (nay là Vua Charles) - tổ chức cho 300 khách. Tiệc chiêu đãi nhỏ hơn được tổ chức sau tại Cung điện Buckingham.

Trong cuốn sách mới Catherine, Công chúa xứ Wales nhà viết tiểu sử hoàng gia Robert Jobson cho biết một vị khách đã mô tả lễ cưới là "bữa tiệc kỳ diệu nhất mà bạn có thể tưởng tượng".

Jobson viết rằng chỉ có những người bạn thân thiết nhất của William và Kate được mời cùng một ban nhạc sống do Ellie Goulding, một trong những nghệ sĩ yêu thích của cặp đôi, chỉ huy. Goulding đã hát bài Your Song của Elton John trong khi William và Kate thể hiện những bước nhảy đầu tiên.

Sau khi biểu diễn Your Song, Goulding đã hát thêm một số ca khúc khác, bao gồm bản hit Starry Eyed của cô và bản cover Mr. Brightside của The Killers - một trong những ca khúc được William và Kate yêu thích. Đôi vợ chồng trẻ cũng hát và nhảy theo bài She Loves You của The Beatles trước khi màn bắn pháo hoa bùng nổ.

Chiếc xe Fiat kết nhiều bóng bay PEOPLE

"William và Kate đứng giữa, nhảy hết mình. Họ đã chung vui bữa tiệc thật trọn vẹn và ở lại cho đến phút cuối cùng", một vị khách đã nói với tờ People vào năm 2011. Hoàng tử William và Kate Middleton có một bất ngờ đặc biệt được Jobson tiết lộ trong sách rằng: "Họ nắm tay nhau giữa sàn nhảy và cười rạng rỡ, rồi đột nhiên những câu mở đầu của bài hát You're the One That I Want từ vở nhạc kịch Grease vang lên. Sau đó, William và Catherine bắt đầu nhảy, nhìn nhau và lẩm bẩm những từ ngữ theo phong cách của hai nhân vật chính Danny và Sandy trong vở kịch. Điều đó đã làm cả khán phòng phấn khích".

Khách mời được yêu cầu ra bãi cỏ tuyệt đẹp phía sau cung điện để có thêm một bất ngờ nữa. Ở đó, một chiếc Fiat được trang trí bằng "bóng bay và để mui trần". Một vị khách cho biết: "Họ vào xe, rồi lái dọc theo những con đường rải sỏi. Pháo hoa nổ trong hai phút".

Hoàng tử William và vợ cùng khách mời kết thúc bữa tiệc lúc 3 giờ sáng, Jobson viết.