Tiết lộ chi tiết bản hợp đồng của Messi với Inter Miami

"Messi có thể biến giải MLS trở thành một trong 2 hoặc 3 giải đấu lớn nhất thế giới. Từ năm 2019, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ về cách có thể đưa anh ấy về đây. Tôi nghĩ, Messi đến với MLS sẽ để lại dấu ấn của mình và thúc đẩy sự phát triển giải đấu. Anh ấy còn có thể làm được điều đó sau khi giải nghệ vì sẽ có cổ phần trong CLB. Tôi hình dung cuộc sống sau bóng đá của Messi sẽ rất giống với David Beckham hay Michael Jordan (huyền thoại bóng rổ người Mỹ)", tỉ phú Jorge Mas nói với tờ El Pais.

Messi đã đạt mọi đỉnh cao trong sự nghiệp, anh xác nhận đến giải MLS là hành trình mới của sự nghiệp AFP

"Chúng tôi đã dành đến 3 năm để thuyết phục Messi. Trong đó, khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây rất căng thẳng. Có rất nhiều cuộc trò chuyện với Jorge (Messi) - bố và là người đại diện của Messi. David (Beckham) cũng hay nói chuyện với Messi, nhưng chỉ là về các vấn đề bóng đá, bởi vì anh ấy là một cầu thủ.

Tôi thấy cơ hội được mở ra vào cuối tháng 5 vừa rồi. Tôi không muốn Messi cảm thấy bị áp lực. Chúng tôi đã nói chuyện để thuyết phục Messi từ khi cậu ấy còn ở Barcelona, rồi các kỳ nghỉ ở Miami (Mỹ), Rosario (Argentina), Doha (Qatar)... Tôi đã dành cả thời gian xem World Cup ở Qatar chỉ để ủng hộ đội tuyển Argentina thi đấu. Hợp đồng với Apple rất quan trọng để chốt thương vụ với Messi", tỉ phú Jorge Mas chia sẻ.

Sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của Messi được xác định từ trước khi gia nhập Inter Miami, cùng với những kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển giải MLS, đã giúp siêu sao người Argentina có mức thu nhập cao nhất lịch sử bóng đá Mỹ: "khoảng từ 50 đến 60 triệu USD/năm", theo tỉ phú Jorge Mas tiết lộ.

Messi sẽ ra mắt Inter Miami vào giữa tháng 7 để ký hợp đồng có thời hạn 2 năm và tùy chọn gia hạn 1 năm CLB Inter Miami

Tỉ phú Jorge Mas cũng cho biết: "CLB Inter Miami sẽ xây dựng đội hình với những cầu thủ đẳng cấp xung quanh Messi. Như Busi (Sergio Busquets), chúng tôi cũng đã đàm phán gần 1 năm nay. Sắp tới, sẽ còn có từ 2 đến 3 cầu thủ nữa sẽ gia nhập cùng chúng tôi".

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), CLB Inter Miami đang đàm phán tiếp với những người bạn của Messi, như Jordi Alba, Luis Suarez và cả trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos. "Tuy nhiên, các ngôi sao này nếu đồng ý đến Inter Miami, họ sẽ nhận mức lương chỉ hơn 2 triệu USD/năm, do phần lớn nguồn tài chính và hợp đồng, đội bóng có trụ sở ở Florida này sẽ chi vào thương vụ của Messi", tờ AS cho biết. Trước đó, Inter Miami cũng chào mời tiền vệ tấn công Angel Di Maria gia nhập, nhưng cầu thủ này đã chọn trở lại CLB cũ Benfica.