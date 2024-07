Tiết lộ chuyện tình trong ca khúc 'Tình thơ'

Từ kỹ sư phần mềm, võ sĩ cừ khôi, Hoài An nỗ lực trở thành giám đốc âm nhạc NVCC

Chia sẻ về sự nghiệp sáng tác của mình, Hoài An cho biết 3 ca khúc Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Bên em mùa xuân được anh sáng tác năm 1998. Trong đó, Tình thơ là ca khúc được nhiều người nghe và biết đến nhất. Tuy nhiên, nhạc sĩ Hoài An tiết lộ nhạc phẩm này không có điểm đặc biệt ngoài âm vực cực hẹp, ai cũng có thể hát được. Có thể vì điều này mà ca khúc được phổ biến rộng rãi.

Tiết lộ cảm hứng sáng tác Tình thơ, Hoài An kể anh bị lay động bởi chuyện tình học trò đơn phương khi dựng chương trình văn nghệ năm 1998. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ đang là sinh viên năm ba. Anh vô tình nhìn thấy một cậu học sinh “phải lòng” cô bạn trong đội hát. Khoảnh khắc dễ thương ấy khiến nhạc sĩ Hoài An nhớ lại thời học sinh của mình. Từ đó, nam nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc này.

Nhạc sĩ Hoài An tiết lộ đoạn đầu bài hát: “Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, Hành lang ấy xa dần xa bước chân người…” vốn là điệp khúc. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ khó chuyển đoạn này thành giai điệu nên đã đưa lên đầu bài và viết thêm đoạn khác chính là “Bao yêu thương trong ta tìm về, Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa…”. Với nhạc sĩ Hoài An, đây chính là một kỷ niệm khó phai khi nhắc về sáng tác này.

Hoài An góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao lên sóng ngày 31.7 trên THVL1

Tác giả Tình khúc vàng cho biết anh vốn là một người yêu âm nhạc nên chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sáng tác để kiếm tiền. Thay vào đó, những gì Hoài An thực hiện chỉ vì đam mê. Nam nhạc sĩ khẳng định việc am hiểu các nhạc cụ giúp anh có lợi về nhiều mặt. Chẳng hạn khi buồn hay vui, anh đều chơi đàn để giải tỏa cảm xúc. Đồng thời, kiến thức về nhạc cụ còn giúp Hoài An hòa âm phối khí, đưa chất liệu âm thanh đó vào sáng tác của mình.

Ngoài công việc kỹ sư phần mềm hay nhạc sĩ, Hoài An còn có thời gian tham gia giảng dạy võ thuật. Nam nhạc sĩ tiết lộ đây là một đam mê khác của bản thân. Theo nhạc sĩ, việc tập võ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có thể bảo vệ người thân khi cần thiết. Cứ ngỡ ba khía cạnh công nghệ, võ thuật và âm nhạc không liên quan nhưng khi kết hợp lại giúp nam nhạc sĩ cân bằng cuộc sống.

“Lúc nào tôi chán viết nhạc thì xách một binh khí hay dùng tay không để tập với bao cát. Những lúc cuộc sống căng thẳng hay thất vọng, tôi có thể lấy bao cát tập để xả stress theo nghĩa tích cực. Nhờ có võ thuật nên tôi mới duy trì âm nhạc được lâu như vậy”, nhạc sĩ Hoài An bộc bạch.