Tiêu Á Hiên, Lưu Đức Hoa, Thành Long… ngậm ngùi tiễn biệt Coco Lee

Di ảnh của Coco Lee tại tang lễ. Cô tự tử hôm 2.7, được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng đã ra đi vào ngày 5.7 vừa qua HK01

Gia đình tổ chức tang lễ cho Coco Lee tại Hồng Kông vào ngày 31.7. Người thân, đồng nghiệp đã tề tựu để tưởng niệm nữ ca sĩ, gửi đến cô lời từ biệt bằng tất cả tình yêu và sự trân trọng. Hàng nghìn người hâm mộ đến từ khắp nơi cũng sớm có mặt bên ngoài nhà tang lễ, xếp hàng đợi đến lượt được vào gặp thần tượng lần cuối. Trong khi đó, mẹ của danh ca vắng mặt vì không muốn đối diện với cảnh "kẻ đầu bạc phải tiễn người tóc xanh". Lễ tưởng niệm diva được phát trực tiếp trên kênh YouTube của chị gái cô - Lý Tư Lâm (Nancy Lee).



Thay mặt gia đình, Lý Tư Lâm thừa nhận sự ra đi đột ngột của em gái là cú sốc lớn với gia đình và cô khó diễn tả mọi thứ thành lời. "Tôi không biết phải nói gì… Em gái tôi đi đâu cũng mang lại tiếng cười. Giờ đây, tôi thấy thật khó để tỏ ra hạnh phúc. Tôi xin mượn một câu mà em tôi vẫn thường nói ở mỗi buổi hòa nhạc: Hôm nay, mọi người có thể chọn đi đến nhiều nơi, nhưng các vị lại chọn có mặt ở đây, vì vậy tôi rất cảm ơn mọi người", Nancy chia sẻ.

Tiêu Á Hiên nức nở khi nhắc đến những kỷ niệm với Coco Lee CHỤP MÀN HÌNH

Tiêu Á Hiên xuất hiện trong buổi lễ tưởng niệm với gương mặt buồn bã, cô cố nén xúc động khi đọc điếu văn nhưng rồi vỡ òa trong nước mắt. Diva xứ Đài chia sẻ Coco Lee là thần tượng của cô, là người luôn ở bên động viên, khích lệ, truyền cho cô động lực, cảm hứng đứng trên sân khấu khi đối mặt với vô vàn khó khăn. Á Hiên lớn lên trong một gia đình đơn thân và chịu nhiều áp lực, cô rất xúc động khi Coco nói rằng hãy xem mình như chị gái.

"Coco nói với tôi rằng tôi giống như em gái của chị ấy và có thể tâm sự với chị về bất kỳ vấn đề gì và chị ấy sẽ bảo vệ tôi. Chị ấy luôn trấn an rằng đó chỉ là chuyện giữa hai chúng tôi nên đừng lo lắng", nữ ca sĩ 43 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.

Cô nhắn nhủ đến đàn chị quá cố: "Em sẽ tiếp tục nhảy, tiếp tục ca hát vì chị và tỏa sáng vì chị. Chị là ngôi sao tuyệt vời nhất trong lòng em, là nữ hoàng, là nữ thần của em mãi mãi. Chị là tất cả của em. Chị hãy là một thiên thần trên thiên đường và chúng ra sẽ gặp nhau ở đó. Coco, em yêu chị, mãi mãi".

Nữ ca sĩ kỳ cựu Jenny Tseng (Chân Ni) - tiền bối mà Coco Lee kính trọng, khiến những người có mặt đau lòng khi tiết lộ điều đặc biệt trong bài điếu văn của mình. Bà ngậm ngùi: "Coco và tôi có một cuộc hẹn ăn tối vào đúng hôm nay. Đáng lẽ cuộc hẹn ấy phải diễn ra ở thời điểm này. Tôi không thích cách cô ấy gặp tôi trong thời khắc này. Tôi rất tức giận, tôi rất không vui, cô ấy khiến tôi thật đau lòng".

Nhiều người nổi tiếng đến viếng Coco Lee hôm 31.7 HK01

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng: Trần Minh Đạo, Hàn Hồng, Diệp Đức Nhàn, Huỳnh Quốc Vinh, Dư Nghi Phát, Trần Thục Phân… lặng lẽ đến viếng Coco Lee. Ngoài ra, hơn 40 tên tuổi trong giới nghệ thuật: Thành Long, Lưu Đức Hoa, Mạc Văn Úy, Lý An, Lương Tịnh Như , Nhậm Gia Huyên… cũng gửi lời tiễn biệt cô thông qua đoạn video được quay sẵn rồi phát lại.

Xuất hiện trước ống kính, Thành Long nói lòng ông nặng trĩu nỗi buồn và chưa bao giờ nghĩ mình phải nói với Coco Lee trong tình huống này. Ngôi sao võ thuật chia sẻ: "Đối với tất cả chúng tôi ở đây và những người hâm mộ của cô ấy, Coco luôn là một người ấm áp, nhiệt thành, tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cũng vì điều đó, chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cô ấy đã mãi mãi đi xa".

Nam diễn viên nhắn nhủ đến danh ca quá cố: "Coco, em sẽ ở trong trái tim của chúng tôi mãi mãi. Tôi hy vọng em vẫn đang nhảy, vẫn ca hát trên thiên đường. Khi nghĩ về em, chúng tôi sẽ nhìn lên những vì sao và tôi tin rằng em sẽ là một trong những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời. Chúc em một hành trình tốt đẹp".

Thành Long, Lưu Đức Hoa, Đặng Tử Kỳ... ngậm ngùi gửi lời tiễn biệt Coco Lee CHỤP MÀN HÌNH

Tài tử Lưu Đức Hoa chia sẻ anh đã biết Coco Lee từ 20, 30 năm nay, cô là người luôn nở nụ cười chân thật, ấm áp và mang lại niềm vui cho mọi người. "Cô ấy đã lột xác từ một cô em gái ngây thơ trở thành một siêu sao. Tất cả những điều đẹp đẽ ấy, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ trong tim và không bao giờ để chúng biến mắt. Nhờ có sức mạnh và lòng tốt của em, tôi tin rằng thế giới đã trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi sẽ luôn nhớ đến em".



Nữ ca sĩ Hồng Kông Đặng Tử Kỳ nức nở khi nhắc đến đàn chị. Cô chia sẻ Coco Lee là người ngọt ngào, là tiền bối tốt nhất mà cô từng gặp trong đời và cảm thấy may mắn khi được quen biết, biểu diễn cùng đàn chị trên sân khấu cũng như tiếp xúc ngoài đời. "Từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự mong rằng chị ấy đang ở trên thiên đường, nơi không có đau khổ mà chỉ có hạnh phúc, nơi chị được yêu thương và cứu rỗi. Em yêu chị rất nhiều. Thật tệ khi em chẳng thể được gặp lại chị lần nữa. Em nhớ chị", giọng ca 31 tuổi nhắn nhủ.

Coco Lee từng hát nhạc phim Ngọa hổ tàng long do đạo diễn Lý An cầm trịch. Chính vì thế nhà làm phim này có nhiều kỷ niệm khi nhắc đến giọng ca A Love Before Time . Ông chia sẻ: "Bất cứ khi nào tôi nghĩ về Coco, tôi sẽ nhớ đến lúc chúng tôi dự lễ trao giải Oscar . Trước khi lên sân khấu biểu diễn, cô ấy nhìn tôi và nói: 'Tôi là người châu Á đầu tiên biểu diễn trên sân khấu này. Tôi phải hát hết mình'. Hình ảnh dễ thương của cô ấy vẫn còn in đậm trong trái tim tôi". Đạo diễn Đài Loan bày tỏ niềm tiếc thương: "Đối với một người sôi nổi, hòa đồng, tích cực mà ra đi sớm như vậy, chúng tôi thực sự đau lòng. Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy thật nhiều. Coco, hãy yên nghỉ nhé!".

Coco Lee vẫn luôn được đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ nhớ đến là một người ấm áp, chân thành và luôn mỉm cười INSTAGRAM NV

Ca sĩ Vương Lực Hoành cũng nhắc ôn lại kỷ niệm đặc biệt với Coco Lee, thừa nhận anh đã học được rất nhiều điều từ nữ ca sĩ. "Mặc dù Coco không cao nhưng khi chị ấy đứng trên sân khấu, chị ấy là một người khổng lồ. Tôi vẫn luôn cảm thấy khí chất của chị ấy thật phi thường. Coco không chỉ dạy tôi cách sản xuất âm nhạc - điều đã thôi thúc thêm tham vọng biểu diễn của tôi, mà còn dạy tôi biết bao thứ khác… Từ các buổi hòa nhạc cho đến việc mua một tách cà phê, Coco luôn biết cách chạm đến trái tim mọi người. Đây là khả năng đặc biệt của chị và những điều đẹp đẽ đó sẽ sống mãi trong trái tim người hâm mộ, bạn bè của chị. Cảm ơn chị, Coco", ngôi sao xứ Đài chia sẻ.

Nữ ca sĩ Thái Y Lâm chia sẻ lần đầu gặp Coco Lee trên một chuyến bay, cô vẫn là một "tân binh" nhưng được đàn chị chào hỏi rất nồng nhiệt, thân thiện. Giọng ca 8X nói thêm: "Về sau, khi có cơ hội làm việc với chị ấy, sự chuyên nghiệp, ấm áp, niềm đam mê biểu diễn của chị giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi cảm thấy rất buồn khi chúng tôi phải từ biệt sớm đến vậy. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho chị ấy, mong rằng chị đang ở nơi mà chị thấy hạnh phúc nhất và tiếp tục lan tỏa niềm vui, sự ấm áp của mình. Em cảm ơn chị, Coco".