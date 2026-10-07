Tiểu bang Mỹ cân nhắc hình thức xử tử mới sau vụ hành quyết thất bại

Các quan chức hàng đầu của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Tennessee đang cân nhắc áp dụng các hình thức xử tử khác sau vụ hành hình thất bại đối với nữ tử tù Christa Pike.