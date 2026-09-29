Tiểu bang Mỹ sắp tử hình nữ phạm nhân đầu tiên sau hơn 200 năm

Tiểu bang Tennessee của Mỹ chuẩn bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với nữ tử tù Christa Pike (50 tuổi) trong ngày 30.9. Nếu được thực hiện, đây sẽ là vụ hành hình phạm nhân nữ đầu tiên tại tiểu bang này trong hơn 200 năm, theo NBC News.

Bức ảnh chụp bà Christa Pike do Sở Cải huấn Tennessee công bố ẢNH: AP

Bà Pike bị tuyên án vào năm 1996 vì tội giết người cấp độ 1 và âm mưu giết người, liên quan vụ sát hại người bạn cùng trường Colleen Slemmer (19 tuổi).

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào năm 1995. Bị cáo Pike (khi đó mới 18 tuổi) đã cùng bạn trai Tadaryl Shipp (17 tuổi) và một người nữa lừa nạn nhân đến một nhà máy bỏ hoang ở thành phố Knockville và sát hại vì ghen tuông, sợ Slemmer cướp bạn trai.

Bị cáo Christa Pike bật khóc sau khi bị kết án tử hình vào ngày 30.3.1996 tại Knoxville, bang Tennessee ẢNH: WBIR-TV/AP

Vụ án gây xôn xao dư luận vì mức độ tàn bạo của các bị cáo dù nạn nhân van xin. Các nhà điều tra nói rằng vụ án có liên quan một nghi thức ma thuật vì một trong những thủ phạm đã rạch lên ngực nạn nhân hình tròn có ngôi sao năm cánh ở giữa. Thậm chí, bị cáo Pike còn khoe với bạn cùng trường về việc đã lấy một mảnh sọ đầu của nạn nhân làm "vật kỷ niệm".

Pike bị tuyên án tử hình còn bạn trai lãnh án tù chung thân do chưa đủ tuổi trưởng thành. Shipp khai nhận sau khi bị tuyên án rằng mình chính là người rạch hình ngôi sao lên ngực nạn nhân. Đồng phạm còn lại là Shadolla Peterson (khi đó 18 tuổi) đóng vai trò cảnh giới và chỉ bị quản thúc nhờ hợp tác điều tra.

Bà Pike không phủ nhận vai trò trong vụ án nhưng những tình tiết về tuổi thơ khó khăn - bị cha mẹ bỏ rơi, hành hạ thể xác và bị người lạ xâm hại tình dục - đã không được thông tin cho bồi thẩm đoàn. Vài năm sau khi bị tuyên án, bác sĩ chẩn đoán bà Pike bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Thống đốc bang Bill Lee ngày 28.9 tuyên bố sẽ không can thiệp vào quy trình xử tử. "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng yêu cầu ân xá của bà Christa Gail Pike và sau khi xem xét toàn diện vụ án, tôi giữ nguyên bản án của bang Tennessee và không có kế hoạch can thiệp", ông Lee nói trong một tuyên bố.

Nhà nhân chủng học pháp y Murray Marks thuộc Đại học Tennessee làm chứng về các vết thương trên hộp sọ của nạn nhân Colleen Slemmer tại phiên tòa xét xử tội giết người của bà Christa Pike tại Tòa án Hình sự Quận Knox vào ngày 25.3.1996 ẢNH: USA TODAY/REUTERS

Các luật sư của phạm nhân bày tỏ sự "đau buồn sâu sắc" về quyết định của thống đốc. Trong bức thư gửi NBC News, bà Pike viết: "Dù đơn xin ân xá của tôi có được chấp nhận hay không, tôi cũng thấy thanh thản. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ lo lắng về quy trình [hành hình]".

Các luật sư biện hộ tin rằng nếu bằng chứng về quá khứ bị xâm hại và tổn thương tinh thần của bà Pike được trình bày tại tòa, chưa chắc bản án tử hình đã được đưa ra. Đội luật sư đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ hoãn phiên thi hành án, cho rằng bà Pike bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương do bị xâm hại và cưỡng hiếp khi còn nhỏ. Việc bị trói chặt vào băng ca tử hình có khả năng sẽ gây "sự đau khổ về tinh thần nghiêm trọng và nỗi kinh hoàng về tâm lý gia tăng theo quy trình tiêm thuốc độc của Tennessee".

Nhà chức trách tiểu bang không phủ nhận quá khứ bị bạo hành của bà Pike nhưng cho biết một thẩm phán đã kết luận hồi tháng 8 rằng những ảnh hưởng tinh thần trong quá trình thi hành án như phía luật sư biện hộ miêu tả chỉ là phỏng đoán.

Chưa rõ Tòa án Tối cao Mỹ có hoãn thi hành án tử đối với nữ tử tù hay không.