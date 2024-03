Tiêu chuẩn để có vòng một mềm mại và cân đối sau nâng ngực

Tiêu chuẩn bầu ngực mềm mại và cân đối sau nâng ngực

Nâng ngực trong 1 tháng đầu sau khi đặt túi chân ngực đều, vết mổ khô ráo lành thương tốt, không có nguy cơ biến chứng ngay sau mổ. Từ 2 đến 3 tháng túi đổ xuống cực dưới và cân xứng trên-dưới, trong-ngoài, ngực mềm mại dần theo từng tháng. Đầu ti cân đối, khe ngực phù hợp với cấu trúc giải phẫu vì những chị em có xương lồng ngực nhô cao hoặc lõm khe ngực sẽ không như lồng ngực cân bằng. Từ tháng thứ 4 đến 6 tháng các tổ chức trong quá trình ổn định, ngực vào form. Sau 6 -12 tháng vòng một đạt độ mềm tuyệt đối hoàn toàn ổn định và gần như không thay đổi.

4 yếu tố quyết định độ mềm của túi sau nâng ngực

1. Sự mềm mại, đàn hồi và giãn nở của da cùng tổ chức mô mềm xung quanh pocket (mô liên kết mỡ, mô tuyến vú, mô cân mạc cơ ngực lớn):

Có những trường hợp khách hàng có mô liên kết, mô vú không được mềm mại, tuyến vú bị xơ chai bẩm sinh hoặc do quá trình hút sữa, nên khi đặt túi ngực vào không giải quyết vấn đề này, sự mềm mại của túi không hài hòa với độ mềm của các tổ chức trước túi. Một số ít trước đó khách đã tiêm chất làm đầy( HA, Silicon lỏng, mỡ…) cũng gây xơ hóa, tổn thương mô mềm ảnh hưởng đến sự mềm mại, giãn nở mô quanh túi và túi ngực.

2. Sự mềm mại, đàn hồi và giãn nở đồng nhất của mô pocket sau khi hình thành và ổn định:

Sự đàn hồi và giãn nở đồng nhất theo thời gian là quá trình cơ thể tổ chức hóa hình thành pocket xung quanh túi ngực, quá trình phẫu thuật hạn chế thấp nhất tổn thương và chảy máu trong khoang giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn, pocket mềm mại và hài hòa với độ mềm của túi.

3. Sự tương đồng và kích thước tạo khoang đúng với thể tích túi đã đặt của pocket:

Trong phẫu thuật nâng ngực phẫu thuật viên cần tạo khoang đặt túi phù hợp với kích thước của túi, đảm bảo vừa đủ để vị trí túi ngực nằm giữa hai mặt phẳng tạo nên độ mềm mại của túi bền vững qua thời gian. Những trường hợp khoang chật theo thời gian gây nên hiện tượng cứng túi do "giả bao xơ" hoặc khoang rộng gây nên hiện tượng túi nằm không đúng vị trí, chạy và lật túi trong khoang ( túi có mặt trước và sau khác nhau).

4. Sự mềm mại của túi:

Chất liệu và độ dày vỏ túi, gel chứa bên trong, cách bơm gel đầy hay còn khoảng trống trong. Sau khi chọn túi ngực gel mềm mại đạt chứng nhận an toàn, cần xác định đường kính, độ nhô phù hợp với tình trạng độ co giãn của da, khung xương, mô tuyến hiện tại để chọn loại túi ngực hài hòa với cơ thể.

"Giả bao xơ" sau nâng ngực ảnh hưởng độ mềm vòng một

"Giả bao xơ" khá phổ biến hiện nay và thông thường xảy ra sớm sau khi đặt túi ngực. Tự khách hàng có thể cảm nhận ngực cứng khi sờ vào và không mềm theo thời gian.

* Sự mềm mại của vòng một sau đặt túi ngực phụ thuộc vào các yếu tố

Sau nâng ngực túi đặt vào cơ thể sẽ tạo lực căng làm giãn nở các tổ chức trước túi như mô mềm, da, cơ ngực, hình thành pocket bao quanh túi ngực. Tất cả các tổ chức cần có thời gian giãn nở đồng nhất cùng với sự đàn hồi của túi ngực tạo nên khối mềm mại tự nhiên.

Đồng thời kỹ thuật tạo khoang đặt túi phù hợp với kích thước của túi không quá rộng, không quá hẹp, không gây tổn thương bên trong khi sử dụng dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel giúp ngực mềm mại nhanh hơn.

Lựa chọn thương hiệu túi ngực an toàn, độ mềm mại tương đương với độ mềm của mô tuyến vú, túi đạt tiêu chuẩn an toàn của các tổ chức khoa học uy tín như FDA và có thời gian nghiên cứu lâm sàng trên 10 năm sẽ giúp khách hàng an tâm cho sức khỏe và có thời gian sử dụng lâu dài.

Kỹ thuật phẫu tích điểm sẽ cải thiện nhược điểm của phẫu tích mù khi tạo khoang đặt túi với vị trí phẫu thuật đường mổ ở nách, quầng vú hoặc chân núm vú, chân ngực. Sử dụng dao Ultrasonic surgical scalpel thế hệ mới thuần thục và kinh nghiệm với kỹ thuật phẫu tích điểm có nhiều ưu điểm và tạo khoang chính xác hơn sau khi xác định, vẽ chính xác vị trí, kích thước khoang đặt túi trên da. Ngoài ra cũng tránh được các biến chứng do khoang đặt túi quá rộng như: thông khe, tụt túi, túi tràn lên vai, nách…