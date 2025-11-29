Tiêu chuẩn quốc tế và mô hình ‘all-in-one’ thế hệ mới tại Lumira Ville Hải Phòng

G iao thương toàn cầu, chất giao thương quốc tế

Thông thường, những khu vực mua bán thường gắn với sự xô bồ, vội vã. Nhưng khi thương mại được nâng tầm bằng kiến trúc tinh tế và nhịp sống có gu, các tuyến phố ấy trở thành kinh đô mua sắm. Ở Paris, Rue Saint-Honoré với những boutique nhỏ nằm giữa kiến trúc cổ điển mang đến sự sôi động nhưng rất đỗi êm dịu. Còn Via Montenapoleone ở Milan (Ý) toát lên chất sang trọng cổ điển trong nhịp thương mại tấp nập.

Thương phố sôi động trong lịch lãm theo tinh thần quốc tế

Kế thừa tinh thần đó, Lumira Ville được định vị thành thương phố sầm uất, "hub" giao thương của Hải Phòng và điểm hẹn của giới doanh nhân quốc tế. Điều này được tái hiện rõ nét qua kiến trúc tân cổ điển đồng bộ; những vỉa hè thoáng rộng rợp bóng cây xanh, nổi bật là hàng phượng vỹ - biểu tượng của thành phố hoa phượng đỏ như một lời chào bản sắc từ Hải Phòng gửi tới thế giới.

Vượt ngoài giá trị của tổ hợp kinh doanh thông thường, Lumira Villa được xem là nơi giao thương toàn cầu nhờ loạt lợi thế nổi bật. Thứ nhất, đây là một trong số hiếm dự án tại Việt Nam toàn bộ 4 mặt đều bao bọc bởi đại lộ huyết mạch gồm: Đặng Kinh (68m) kết nối sân bay - cảng biển; hai trục Liên Phường là trục giao thương đông - tây; đại lộ WorldBank (50,5m) - trục giao thương phát triển mạnh tại phía đông thành phố. Do đó, khu đô thị luôn đón lưu lượng khách khổng lồ. Tất cả đường nội khu được quy hoạch bàn cờ thông tứ phía giúp 100% sản phẩm tại Lumira Ville đều khai thác kinh doanh cực tốt.

Tứ diện sầm uất, liền cảng kề sân bay tạo nên nơi giao thương toàn cầu

Thứ 2, đón đầu dòng chảy logistic toàn cầu. Bởi dự án chỉ cách sân bay quốc tế Cát Bi và cụm cảng Hải Phòng - nơi chiếm 70% sản lượng container miền Bắc trong 3 - 5 phút. Gần tuyến đường sắt Việt - Trung - tuyến giao thương xuyên Á, liền kề khu thương mại tự do Đinh Vũ - Cát Hải, liên kết đến các KCN lớn bậc nhất Hải Phòng - nơi hút vốn FDI của hơn 40 quốc gia trong 5 - 10 phút. Nhìn trên bản đồ, đây chính là vùng lõi logistic, "hub" kết nối giao thương chiến lược của miền Bắc ra thế giới.

Các lợi thế này kết hợp cùng quy hoạch quốc tế đưa Lumira Ville trở thành một trong những trung tâm kinh tế - tài chính cấp cao, nơi đặt văn phòng giao dịch, ngân hàng, dịch vụ thương mại của giới giao thương, doanh nhân quốc tế. Đồng thời, đây cũng sẽ là điểm mua sắm sôi nổi cho cư dân Hải Phòng nhưng vẫn giữ trọn tinh thần lịch lãm - có gu - giàu bản sắc.

Mô hình "All-In-One" theo chuẩn quốc tế thế hệ mới

Không dừng lại ở việc khắc họa kiến trúc lịch lãm như những thương phố kinh điển, Lumira Ville tạo khác biệt bằng việc đan cài tiện ích sống thư giãn và hưởng thụ ngay giữa tâm điểm thương mại sôi nổi tạo nên tổ hợp giao thương quốc tế thế hệ mới.

Theo đó, bên cạnh các tuyến phố thương mại, chủ đầu tư H2H Việt Nam cùng nhà phát triển Hưng Thịnh Incons đã tinh tuyển hơn 30 tiện ích cao cấp phục vụ mọi nhu cầu từ sân thể thao đa năng, sân pickleball, sân chơi trẻ em, vườn thiền - yoga, vườn đọc sách, đường dạo bộ rợp bóng cây xanh, hệ thống công viên cảnh quan dày đặc hay vườn chill picnic tự tại giữa thiên nhiên.

Quy hoạch còn được thể hiện tinh tế trong từng ngôi nhà, 80% sản phẩm sở hữu hai mặt tiền với hai sắc thái trải nghiệm tách biệt. Nếu phía trước là thương phố sầm uất để khai thác kinh doanh thì sân sau trở thành lối nhỏ yên bình với những khu vườn tại gia xanh mát. Đó là trạng thái cảm xúc hai trong một, vừa sở hữu cả tổ hợp thương mại quốc tế sầm uất, vừa tận hưởng và thư giãn trong không gian xanh đa tiện ích.

Kinh doanh và thụ hưởng hài hòa tạo mô hình 'all-in-one' thế hệ mới

Theo thống kê, toàn thành phố ghi nhận hơn 320.000 lao động; riêng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải liền kề dự án thu hút 220.000 người. Cùng hơn 22.000 chuyên gia quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng - con số dự báo tăng mạnh khi thành phố hướng tới trở thành trung tâm logistic quốc tế tạo nguồn cầu mua sắm, an cư dồi dào.

Với định hướng là đô thị quốc tế vừa giao thương vừa sinh sống, Lumira Ville là giải pháp thiết thực để đón đầu nhu cầu lưu trú - mua sắm - giải trí - mặt bằng kinh doanh "tại chỗ" của giới chuyên gia và doanh nhân quốc tế vốn có yêu cầu khắt khe. Đồng thời giữ vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy Đông Hải trên hành trình trở thành CBD mới của Hải Phòng.

Mức giá giai đoạn đầu chỉ từ 48 triệu/m², thấp hơn 1/4 đến 1/6 so với trung tâm cũ như Hồng Bàng, cùng ưu đãi ân hạn gốc và lãi tới 36 tháng, tạo nên cơ hội vàng cho nhà đầu tư. Thời gian 3 năm ưu đãi đủ để thiết lập mặt bằng giá mới kết hợp lợi thế lõi trung tâm CBD giúp giá trị Lumira Ville dự báo theo cấp số nhân trên khoản vốn khiêm tốn ban đầu.