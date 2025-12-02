Tiểu đêm liên tục: Dấu hiệu cảnh báo sớm tiểu đường hoặc thận

Tiểu đêm được định nghĩa là phải thức dậy để đi tiểu vào ban đêm từ 2 lần trở lên. Đây là mức có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ và chất lượng sống, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tiểu đêm nhiều lần, kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường ẢNH: AI

Những nguyên nhân thường gặp gây tiểu đêm là uống nhiều nước, bia, rượu, trà, cà phê buổi tối hay dùng thuốc lợi tiểu. Ngoài ra, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi cũng hay tiểu đêm.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tiểu đêm cũng rất thường gặp ở người có bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh thận mạn, bệnh tim hay huyết áp cao. Với những người có các vấn đề sức khỏe này, tiểu đêm thường kèm theo các triệu chứng như khát nước, sụt cân, phù chân hay mệt mỏi.

Tiểu đêm ở người tiểu đường khác người bệnh thận thế nào?

Tiểu đêm là dấu hiệu của tiểu đường khi người mắc ngoài tiểu nhiều còn khát nhiều và đói nhiều. Ở người tiểu đường, nồng độ đường huyết tăng cao, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc bớt đường glucose khỏi máu. Hệ quả là gây tiểu nhiều, thường diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Nhiều tài liệu y khoa nhấn mạnh tiểu đêm nhiều lần là một trong những dấu hiệu sớm thường gặp của tiểu đường. Điều này đặc biệt đúng khi đi kèm khát nước dữ dội, khô miệng, sụt cân và mệt mỏi.

Trong khi đó, với vấn đề về thận thì cơ chế hơi khác. Thông thường, thận khỏe giúp điều chỉnh cân bằng nước và muối, giúp ban ngày tiểu nhiều hơn, trong khi ban đêm tiểu ít. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng cô đặc nước tiểu giảm đi, dẫn tới cơ thể dễ tạo nhiều nước tiểu hơn về đêm. Do đó, người có vấn đề về thận phải dậy đi tiểu 2-3 lần, thậm chí nhiều hơn.

Khi nghi ngờ mình mắc tiểu đường hay có vấn đề về thận, mọi người không nên trì hoãn mà cần đi bác sĩ khám ngay. Các xét nghiệm đường huyết, chức năng thận, nước tiểu có thể giúp bác sĩ đánh giá toàn diện và đưa ra khuyến nghị điều trị phù hợp. Phát hiện sớm tiểu đường, bệnh thận mạn hoặc các bệnh lý khác có thể giúp sớm đưa ra biện pháp điều trị phù hợp để ngăn ngừa biến chứng, theo Medical News Today.