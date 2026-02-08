Tiểu đêm nhiều lần: Khi nào do thận, khi nào không?

Tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ, gây mệt mỏi vào ngày hôm sau, làm giảm tập trung và nhiều tác động tiêu cực khác. Tuy nhiên, không phải cứ tiểu đêm là do bệnh thận. Trên thực tế, nguyên nhân tiểu đêm thường liên quan đến nhiều yếu tố, từ vấn đề tim mạch, nội tiết, tiết niệu dưới đến rối loạn giấc ngủ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Tiểu đêm không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của vấn đề về thận ẢNH: AI

Về cơ chế, tiểu đêm thường được chia thành 3 nhóm chính, gồm đa niệu về đêm, đa niệu toàn bộ và rối loạn chức năng lưu trữ bàng quang. Trong đó, nhóm thứ nhất là đa niệu về đêm, tức tăng sản xuất nước tiểu về đêm. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Với nhóm này, lượng nước tiểu vào ban đêm chiếm tỷ lệ cao bất thường trong ngày. Cụ thể, so với tổng lượng nước tiểu trong ngày, lượng nước tiểu ban đêm chiếm trên 20% ở người trẻ hoặc trên 33% ở người lớn tuổi thì được xem là bất thường.

Nguyên nhân là những người này gặp tình trạng giảm tiết hoóc môn vasopressin giúp cơ thể giữ nước vào ban đêm, trong khi lại tăng hoóc môn tăng thải nước và muối ANP. Tình trạng này thường gặp ở người bị suy tim.

Nhóm thứ hai là đa niệu toàn bộ, tức là lượng nước tiểu tăng cả ngày lẫn đêm. Trường hợp này có thể gặp ở người tiểu đường kiểm soát kém, do vấn đề về thận hoặc uống quá nhiều nước. Khi tổng lượng nước tiểu 24 giờ vượt khoảng 3 lít/ngày thì có thể được xếp vào nhóm này.

Nhóm thứ ba là rối loạn chức năng lưu trữ của bàng quang. Khi dung tích bàng quang giảm hoặc bàng quang tăng hoạt, người bệnh sẽ đi tiểu nhiều lần dù lượng nước tiểu mỗi lần không nhiều. Ở nam giới lớn tuổi, phì đại tuyến tiền liệt là nguyên nhân thường gặp.

Tiểu đêm vì bệnh thận thường đi kèm mệt mỏi, tăng huyết áp

Với người mắc bệnh thận, tiểu đêm thường xảy ra vì thận mất dần khả năng cô đặc nước tiểu. Tiểu đêm vì bệnh thận thường đi kèm các dấu hiệu khác như phù, mệt mỏi, tăng huyết áp hoặc thay đổi lượng nước tiểu ban ngày. Nếu tình trạng kéo dài, người mắc nên kiểm tra chức năng thận để xác định nguyên nhân chính xác.

Trong không ít trường hợp, tiểu đêm là do yếu tố thói quen. Uống nhiều nước, rượu bia hoặc trà vào buổi tối, dùng thuốc lợi tiểu muộn hoặc ăn mặn vào bữa tối cũng đều có thể làm tăng lượng nước tiểu ban đêm. Trong các trường hợp này, điều chỉnh thời điểm uống nước và thuốc thường cải thiện triệu chứng rõ rệt, theo Verywell Health.