Tiêu điểm quốc tế 11.11: Ông Trump ra loạt tuyên bố | Nga-Ukraine-Mỹ nhóm họp

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 11.11.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.