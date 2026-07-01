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Tiêu điểm quốc tế 1.7: Mỹ tốn kém ra sao vì Iran? | Nga 'gõ cửa' vành đai pháo đài
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế 1.7: Mỹ tốn kém ra sao vì Iran? | Nga 'gõ cửa' vành đai pháo đài

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 1.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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