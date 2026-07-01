Tiêu điểm quốc tế 1.7: Mỹ tốn kém ra sao vì Iran? | Nga 'gõ cửa' vành đai pháo đài

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 1.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.