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Tiêu điểm quốc tế 21.6: Ukraine phát thông điệp mới | Nước Ý phản ứng ông Trump
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế 21.6: Ukraine phát thông điệp mới | Nước Ý phản ứng ông Trump

Thảo Nhân
Thảo Nhân

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 21.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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