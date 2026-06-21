Tiêu điểm quốc tế 21.6: Ukraine phát thông điệp mới | Nước Ý phản ứng ông Trump

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 21.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.