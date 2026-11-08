Tiêu điểm quốc tế 8.11: Trung Quốc triển khai DF-61 | Iran tuyên bố mạnh hơn trước

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 8.11.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.