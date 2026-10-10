Tiêu điểm quốc tế ngày 10.10: Tàu sân bay Mỹ về nhà | Hoàng hậu lái tiêm kích

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 10.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.