Tiêu điểm quốc tế ngày 11.7: Phát hiện kế hoạch ám sát ông Trump? | Cú hích cho Ukraine từ NATO

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 11.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.