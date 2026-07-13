Tiêu điểm quốc tế ngày 13.7: Mỹ không kích Iran | Các nước vùng Vịnh bị tấn công

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Tiêu điểm quốc tế ngày 13.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.