Tiêu điểm quốc tế ngày 14.7: Ông Trump mất đồng minh quan trọng | Ukraine vá ô phòng không

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 14.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.