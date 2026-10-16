Tiêu điểm quốc tế ngày 16.10: Tàu hàng liên tiếp chìm ở Hormuz | Vì sao lũ quét tàn phá Nepal?

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 16.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.