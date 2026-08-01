Tiêu điểm quốc tế ngày 1.8: Sóng nhập cư vượt biên giới Tây Ban Nha | Iran phá hủy F-35 Mỹ?

Tin liên quan Tiêu điểm quốc tế 31.7: F-16 Ukraine rơi | Mỹ nối lại không kích Iran Kính mời quý vị theo dõi bản tin Tiêu điểm quốc tế ngày 31.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tiêu điểm quốc tế bản tin quốc tế tin tức quốc tế thời sự quốc tế Thời sự thế giới
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