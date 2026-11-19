Tiêu điểm quốc tế ngày 19.11: Đảng Dân chủ giành thêm ghế Thượng viện | Bộ lạc Amazon bất ngờ xuất hiện

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 19.11.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.