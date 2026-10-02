Tiêu điểm quốc tế ngày 2.10: Chuyến bay kinh hoàng | Lợi thế mặc cả của Iran giảm sút

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 2.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.