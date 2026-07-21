Tiêu điểm quốc tế ngày 21.7: Không kích leo thang ở Ukraine | Tổn thất Mỹ tăng trong cuộc chiến Iran

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 21.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.