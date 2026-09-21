Tiêu điểm quốc tế ngày 21.9: Thủ đô Ả Rập Xê Út bị tấn công | Thay đổi ở NATO

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 21.9.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.