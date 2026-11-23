Tiêu điểm quốc tế ngày 23.11: Sóng gió chính trường Mỹ | Sẽ có thỏa hiệp lập chính phủ Israel?

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 23.11.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.