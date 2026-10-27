Tiêu điểm quốc tế ngày 27.10: 'Lằn ranh đỏ' của Ukraine | Anh còn 1.000 ngày chuẩn bị chiến tranh?

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 27.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.