Tiêu điểm quốc tế ngày 30.9: Lãnh tụ Iran ra thông điệp mới | Nga tăng quy mô quân đội

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 30.9.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.