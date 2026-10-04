Tiêu điểm quốc tế ngày 4.10: Chiến dịch táo bạo của Ukraine | Phiên hành hình thất bại

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 4.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.