Tiêu điểm quốc tế ngày 4.8: Vì sao Mỹ thiếu đạn dược? | Ông Maduro có thông điệp bất ngờ

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 4.8.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.