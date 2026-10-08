Tiêu điểm quốc tế ngày 8.10: Mỹ nghi Nga có ca dịch hạch | Sống sót sau buổi hành quyết

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 87.10.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.