Tiêu điểm quốc tế ngày 9.7: Thỏa thuận Mỹ - Iran chấm dứt | Ông Trump không hài lòng NATO

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 9.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.